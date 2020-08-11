В ВОЗ рассказали о катастрофической нехватке средств на борьбу с COVID-19

В ВОЗ призывают мир усилить финансирование для борьбы с COVID-19 / Reuters

Мировое сообщество выделяет недостаточно финансовых средств для построения грамотной и эффективной стратегии борьбы с COVID-19. Только на вакцину требуется более 100 миллиардов долларов, тогда как мир выделил всего лишь 10% от необходимых ВОЗ средств.

Об этом заявил глава Всемирной организации здоровья Тедрос Аданом Гебрейсус, сообщает Global News.

По его словам, существует колоссальный разрыв между суммой, которая требуется для борьбы с COVID-19 и размером денежных средств, выделенных мировыми государствами.

В настоящее время поступило только 10% средств от той суммы, в которой нуждается здравоохранение.Читайте такжеВероятность заражения – 100%: в ВОЗ рассказали, как можно подцепить COVID-19 в метро и автобусах

"Это - только часть глобальных инвестиций, которые нужны для того, чтобы все и повсюду имели доступ к этим инструментам. Только на вакцины потребуется более 100 млрд долларов", - подчеркнул Гебрейсус.

Ранее в ВОЗ посоветовали мировым странам обратить внимание на борьбу с коронавирусом в Новой Зеландии. По данным организации, на территории государства уже более 100 дней нет новых случаев заражения COVID-19.

Кроме того, в ВОЗ призвали государства предоставить объективные данные о заражении коронавирусом по странам во избежание потенциального социального взрыва.