COVID-19 нанес еще один удар: в ВОЗ предупредили о социальном взрыве и обратились к странам

В ВОЗ призывают государства показать реальную статистику заболеваемости COVID-19 / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения объявили о нанесении пандемией COVID-19 второго удара по планете и призвали мировые государства дать честную статистику по количеству заражений с целью получения более объективной картины заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, сообщили в пресс-службе Центра новостей ООН.

По словам доктора, в ВОЗ должны увидеть реальную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением COVID-19. Для этого мировые государства должны обеспечить предоставление реальной статистики по заболеванию. Тогда организация сможет выстроить грамотную стратегию по противодействию коронавирусу.Читайте такжеЧисло новых зараженных COVID-19 в Украине снова серьезно подскочило

"Если мы понимаем, как происходит распространение вируса, и досконально поймем болезнь, мы сможем принимать точечные ответные меры", - отметил Райан.

Также в организации советуют странам принимать систематические меры, которые не должны часто меняться и вызывать у людей негативные эмоции. Противокоронавирусные мероприятия нужно организовать таким образом, чтобы они давали эффективный результат и позволяли населению грамотно к ним адаптироваться.

Напоследок он добавил, что даже если эпидемиологическая ситуация на первый взгляд выглядит вполне благополучно, это не значит, что видимые результаты отражают настоящее положение вещей.Читайте такжеШокирующий удар коронавируса: Испания на пороге новой волны COVID-19

"Я бы хотел, чтобы мое правительство говорило мне правду, честно рассказывало о реальной ситуации и принимало меры, чтобы погасить вспышки", - подчеркнул Райан.

Напомним, по данным на вторник, 28 июля, в мире зафиксировано более 16,4 млн случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа число коронавирусных прецедентов возросло на 209 тысяч случаев.