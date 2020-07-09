Коронавирус захватывает мир: в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19

Коронавирус нанес колоссальный удар по системе здравоохранения развитых стран / pixabay.com

Агентство здравоохранения ООН зафиксировало уже более 11,8 миллионов прецедентов заражения коронавирусом во всем мире. Причем половина из этих случаев зафиксирована за последние полтора месяца. При этом COVID-19 нанес существенный урон системам здравоохранения наиболее развитых государств.

С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает The Guardian.

По его словам, пока взять под контроль китайский вирус не удается. Вспышка COVID-19 нанесла колоссальный удар по системам здравоохранения некоторых ведущих государств, но в то же время ряд небогатых стран смогли принять определенно успешные меры в борьбе с коронавирусом.

Гебреисус добавил, что пандемия COVID-19 в большей части мира неконтролируема и продолжает курс по своему распространению.Читайте такжеКоронавирус в Украине 9 июля достиг новой "высоты" - обновлено

"Но в большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже. В настоящее время в ВОЗ сообщается о более 11,8 миллионах случаев заражения COVID-19. Более 544 000 жизней были потеряны. Пандемия все еще ускоряется. Общее количество случаев удвоилось за последние шесть недель", – напоследок подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее ученые заявили, что мир находится фактически на пороге второй волны нашествия коронавирусной инфекции. Из списка 45 стран, где было зафиксировано самое большое количество заражений, в 10 стремительно растет число новых случаев COVID-19.