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В Европе вспышка COVID-19 среди молодежи: ВОЗ сделала заявление и назвала причину

29 июля 2020, 17:03

В ВОЗ увидели опасную тенденцию распространения коронавирусной инфекции.

коронавирус
ВОЗ призывает молодежь соблюдать противоэпидемиологические меры / Фото pixabay.com

На европейском континенте фиксируют увеличение числа заражений COVID-19 среди молодежи. Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что данный всплеск стал причиной роста уровня заболеваемости коронавирусом по всей Европе.

Об этом заявил директор ВОЗ Ханс Клюге, сообщает ВВС.

По его словам, растет количество сообщений о том, что все больше молодых людей заражаются COVID-19.

"Мы получаем сообщения от нескольких органов здравоохранения о более высокой доле новых инфекций среди молодежи", - сказал Клюге, предположив, что именно рост количества заражений коронавирусной инфекцией среди молодежи повлиял на вспышку заболеваемости по всей Европе.Читайте такжеКоронавирус готовит новый удар: ученый предупредил о рисках

Также он призвал молодых людей вести себя ответственно в данной ситуации, так как они могут подвергать заражению своих близких пожилого возраста.

"Они несут ответственность перед собой, своими родителями, бабушкой и дедушкой и своими общинами, и теперь мы знаем, как правильно вести себя здоровым образом, поэтому давайте воспользуемся этими знаниями", - добавил Клюге, подчеркнув намерение ВОЗ наладить коммуникацию с молодежью с целью осведомления молодых людей о требовании соблюдения профилактических мер.

Согласно данным на среду, 29 июля, количество заразившихся коронавирусом во всем мире выросло еще на 257 тысяч прецедентов. Всего по всей планете COVID-19 болеют более 16,6 миллионов человек.

коронавирус молодежь Covid-19 ВОЗ
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