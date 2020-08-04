Вакцина от СОVID-19 на грани провала: в ВОЗ сделали резонансное заявление

В ВОЗ пока не верят в эффективность вакцины от COVID-19 / Reuters

На данный момент никто не знает, будет ли эффективной вакцина от коронавируса. По-настоящему сражающего вирус препарата до сих пор не изобретено, поэтому людям следует соблюдать все предписанные меры безопасности во избежание заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил глава Всемирной организации здоровья Тедрос Аданом Гебреисус, передает РБК-Украина.

По его словам, несмотря на тот факт, что уже несколько вакцин от COVID-19 находятся на финальной стадии разработки, пока нельзя сделать прогноз о том, будут ли они эффективными против коронавирусной угрозы. Мир добился прогресса в лечении тяжелобольных коронавирусом, но опасность по-прежнему не миновала.Читайте такжеCOVID-19 нанес еще один удар: в ВОЗ предупредили о социальном взрыве и обратились к странам

"Несколько вакцин в настоящее время находятся на третьем этапе клинических испытаний, и мы все еще надеемся получить ряд эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент "серебряной пули" нет, и, возможно, ее никогда не будет", - отметил Гебреисус.

Напоследок он подчеркнул, что для предотвращения заболевания COVID-19 люди должны проходить тестирования на коронавирус, соблюдать физическую дистанцию, тщательно мыть руки и носить защитную маску.

Ранее заведующий лабораторией центра Вектор Ильназ Иматдинов заявил, что уже осенью люди могут приобрести коллективный иммунитет к коронавирусу, вследствие чего создание вакцины станет бессмысленным.