В ВОЗ рассказали, как остановить пандемию коронавируса

Коронавирус заразил более 14,6 миллиона людей во всем мире / Фото pixabay.com

Карантин 2020 не сможет остановить пандемию коронавируса COVID-19. Он лишь может уменьшить количество случаев передачи коронавирусной инфекции.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, говорится на сайте ВОЗ.

По его словам, чтобы контролировать эпидемию, каждая страна должна знать, где вирус. Именно отслеживание путей распространения коронавируса "имеет важное значение для поиска и обособления случаев, а также для выявления и карантирования контактов" инфицированных. Гебрейесус подчеркнул, что это является ключевым инструментом в борьбе с пандемией COVID-19.

"Отслеживание контактов является важным для каждой страны, в любой ситуации. Оно может предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеров в масштабную передачу", – добавил глава ВОЗ.

Читайте также"Вирус мутировал": ученые объяснили неожиданный тренд эпидемии COVID-19Наиболее эффективно с поиском контактных лиц могут справиться только обученные работники, которые могут ходить "от двери к двери", чтобы "находить контакты и разрывать цепочки передачи". Также могут помочь мобильные приложения.

"Конечно, отслеживание контактов – не единственный инструмент – он должен быть частью всеобъемлющего пакета. Но он является одним из важнейших", – резюмировал Гебрейесус.

Как сообщал Главред, коронавирус продолжает атаковать мир. По состоянию на утро вторника, 21 июля, в мире зарегистрированы 14 655 405 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 205 182 новых зараженных. При этом 609 198 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. За сутки умерли 4 036 человек.