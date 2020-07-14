В ВОЗ рассказали, кто меньше всего рискует заразиться COVID-19

Коронавирус реже поражает детей/ pixabay.com

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило цифру в 13 миллионов человек. Во Всемирной организации здравоохранения уточнили, кто меньше всего подвержен риску заражения.

Как заявила глава технической группы чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, дети в возрасте до десяти лет меньше всего подвержены заражению коронавирусной инфекцией и легче переносят заболевание, пишет РИА Новости.

Такой вывод сделали после проведения исследования по выявлению антител у детей. Оказалось, что дети старше десяти лет подвержены заражению так же сильно, как подростки и молодежь старше 20 лет. Это означает, что они могут заразиться, но заболевание будет протекать легко.

По словам Керкхове, теперь необходимо понять, передается ли вирус между детьми.

Напомним, в грудном молоке матерей, которые переболели коронавирусом, нашли антитела к COVID-19. Ученые считают, что именно эти антитела защищают младенцев от болезни. В теории грудное молоко могло бы применяться при лечении коронавируса, но есть и риски.