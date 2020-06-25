Коронавирус будет атаковать: в ВОЗ сделали новый прогноз по COVID-19

До конца месяца COVID-19 могут заразиться около 900 тысяч человек по всему миру / pixabay.com

За последние 30 дней китайской коронавирусной инфекцией заразились около 4 миллионов жителей Земли. Сейчас зафиксировано 9,1 миллиона случаев заражения COVID-19, однако уже через неделю количество заболевших может достичь 10 миллионов. Умерли от коронавируса 470 тысяч человек.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает РБК-Украина.

По словам Гебреисуса, в начале эпидемии коронавирусной инфекции, в первый месяц, ВОЗ было установлено меньше 10 тысяч прецедентов. Однако только за май зафиксировано около 4 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Ожидается, что число заражений COVID-19 до конца месяца достигнет 10 миллионов.

"Мы ожидаем достижения в общей сложности 10 миллионов случаев в течение следующей недели", - добавил он, подчеркнув, что людям по-прежнему нельзя забывать об опасности вируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавирусной инфекции продолжает набирать серьезные обороты, а вызванный коронавирусом системный кризис отразится на социальной и политической сферах в течение ближайших десятилетий.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения поделились результатами исследования нового лекарства, которое спасает людей от COVID-19.