В ВОЗ сдержанно отреагировали на российскую вакцину от COVID-19

11 августа в РФ заявили о регистрации первой вакцины от COVID-19 / Фото pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения отреагировала на заявление России о создании первой в мире вакцины от коронавируса, который заразил более 20 миллионов людей во всем мире.

В частности, в организации считают, что все данные по безопасности и действенности российского препарата против COVID-19 должны быть тщательно проверены, передает DW.

Как заявил представитель ВОЗ Тарик Язаревич, специалисты организации находятся в тесном контакте с ведомствами РФ, которые отвечают за здравоохранение, обсуждая критерии допуска вакцины к широкому производству.

"Предквалификация любой вакцины предполагает, что все данные относительно ее безопасности и действенности должны проверяться неукоснительно точно", – подчеркнул Язаревич.

Ранее ВОЗ призывала Россию при разработке подобного препарата придерживаться установленных стандартов для производства безопасных и действенных медикаментов.

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Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что на территории страны зарегистрирована первая вакцина против COVID-19. Препарат разрабатывал центр им. Н. Гамалеи, вакцину планировали зарегистрировать 12 августа. Первыми получателями вакцины центра им. Гамалеи станут медработники и пожилые люди.

Позже Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от китайского коронавируса COVID-19.