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Вакцина от COVID-19 может устареть - ученые

Коронавирус часто мутирует. Вакцину нужно будет настраивать, чтобы учесть эти мутации.

27 июля 2020, 08:58
коронавирус, вакцина
Мир ожидает одна из самых масштабных кампаний по вакцинации населения / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус COVID-19, который заразил более 16 миллионов людей во всем мире, настолько новый, что пока ученые не уверены, что у человека может выработаться постоянный иммунитет после выздоровления.

Такое мнение высказала специалист по инфекционным заболеваниям I-U Health Мэри Кей Фостер, передает WTRC-FM.

Она отметила, что коронавирус часто мутирует, поэтому вакцина от COVID-19 может устареть. При этом современные вакцины ориентированы на генетическую структуру вируса. Как только препарат будет создан, его можно легко настроить так, чтобы учесть эти мутации. По словам Фостер, аналогично применяются вакцины против гриппа, которые настраиваются для наиболее распространенных штаммов.

Читайте такжеБудет ли польза от вакцины против COVID-19: врач сделал неоднозначный прогнозЭксперт добавила, что если вакцина против COVID-19 будет создана к началу 2021 года, то мир ожидает одна из самых масштабных кампаний по вакцинации населения.

При этом Фрстер не исключает коронавирус может стать сезонным как грипп, поэтому людям придется проходить повторную вакцинацию каждый год.

Напомним, в ведущей учебной больнице в Нью-Дели в Индии сообщили о том, что была введена первая доза пробной вакцины COVID-19.

Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 27 июля, в мире зарегистрирован 16 199 931 случай заражения коронавирусом. При этом 647 910 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

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