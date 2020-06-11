Коронавирус ослабевает: эксперт дал прогноз, будет ли вторая волна пандемии

Коронавирус может стать обычным респираторным заболеванием / Reuters

Новой волны пандемии коронавируса осенью может и не быть. Такое мнение высказал итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи.

По словам эксперта, как свидельствуют последние научные исследования, коронавирус ослабевает, пишет РИА Новости.

"Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких. Одновременно увеличилось количество зараженных, которых можно было лечить на дому", - отметил вирусолог.

Кроме того, вирусологи госпиталя San Raffaele провели исследование, которое показало, что вирусная нагрузка в начале пандемии была в десятки раз выше, чем в конце мая.

"Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет", — считает Клементи.

Профессор добавил, что COVID-19 постепенно ослабевает и вскоре может стать банальным респираторным заболеванием.

Как сообщал Главред, врач-педиатр Анна Горбань считает, что в течение ближайших двух лет коронавирусом переболеют 80% населения земного шара, а людям, которые находятся в группе риска, стоит надеяться лишь на изобретение вакцины.