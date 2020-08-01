Врач назвал три типа людей, которым не грозит заражение COVID-19

Коронавирус заражает людей избирательно / Фото pixabay.com

По состоянию на пятницу, 31 июля, коронавирус в Украине заразил почти 70 тысяч граждан. В стране уже третьи сутки подряд фиксируют более тысячи новых случаев инфицирования. При этом есть и хорошие новости – существуют категории людей, которым COVID-19 не грозит.

Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков в интервью КП в Украине.

"Могу предположить как минимум три варианта, когда человек не заболеет при встрече с коронавирусом", - заявил эксперт.

Кому не грозит заражение коронавирусом

1. У человека очень быстрый и сильный неспецифический (то есть врожденный) иммунитет. При относительно небольшой вирусной дозе такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм. Если какие-то клетки начнут инфицироваться, то местный иммунитет быстро остановит этот процесс.

При этом никаких симптомов коронавируса у человека не будет. Но и иммунитета к COVID-19, скорее всего, не возникнет, отметил Крючков.

2. Человек заразился, но у него в целом сильный иммунный ответ. Например, за счет перекрестного иммунитета (кросс-реактивности).

"Такое возможно, скажем, у людей, которые переболели сезонными коронавирусами (обычные простуды). У них в организме могут сохраниться сильные, хорошо связывающиеся с "вражескими агентами" (антигенами) антитела. Они распознают участки нового коронавируса, сходные с сезонными коронавирусами. Или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами", - рассказал врач.

В этом случае у зараженного COVID-19 активируется ранний спе­цифический иммунный ответ – он будет далеко не полный, но его может хватить, чтобы организм поборол инфекцию быстрее.

3. Организм в целом сильный, он не склонен к тромбозам, к неадекватным иммунным реакциям. Человек заразился, иммунный ответ развивается в обычном порядке, но при этом болезнь протекает либо в легкой форме, либо бессимптомно.

При этом врач отметил, что на данный момент нет точных данных относительно того, почему коронавирус заражает избирательно. Пока что речь идет о гипотезах.

"С учетом имеющихся данных пока мы не можем определить, есть ли какой-либо генотип, при котором человек гарантированно не заразится коронавирусом. Теоретически могут существовать особенности рецепторов, из-за которых вирус вообще не может проникнуть в организм (так бывает в случае с ВИЧ)", - сказал Крючков.

В любом случае в каждой ситуации влияет комплекс разных факторов: и доза вируса, и состояние организма в целом, и иммунной системы в данный момент.

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Как сообщал Главред, ранее американские ученые выяснили, что беременные женщины в четыре раза чаще заражаются коронавирусом, чем население в целом. При этом их организм дает другой иммунный ответ на COVID-19.

Кроме того, медики назвали место с наибольшим риском заражения COVID-19.