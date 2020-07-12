Врач назвал условие полного исчезновения коронавируса на планете

Коронавирус может исчезнуть, если люди не будут заражать друг друга / Фото pixabay.com

Коронавирус COVID-19, который по состоянию на утро 12 июля, заразил уже 12,7 миллиона человек во всем мире, может исчезнуть. Однако для этого нужно выполнить важное условие.

Об этом заявил врач из Израиля Борис Бриль в интервью Обозревателю.

По его словам, люди должны сознательно относиться к требованиям карантина и ограничить свои контакты.

"Если особой передачи вируса не будет, если мы ее ограничим, то он будет присутствовать минимально, а потом исчезнет", – заявил Бриль.

Медик уверен, что если бы с самого начала пандемии действовали ограничения, то в принципе не было бы надобности в карантине.

"Распространение вируса было бы ограничено, и смертность была бы низкой", – добавил врач.

Бриль добавил, что нужно сохранять дистанцию и носить маски.

"Если бы люди друг другу в лицо не смотрели, если бы не подходили друг к другу во время разговора вплотную, как бы вирус распространялся?", – считает медик.

Читайте такжеНеожиданное спасение от COVID-19: в Германии сделали громкое заявлениеПри этом Бриль назвал "теорией" идею коллективного иммунитета, согласно которой распространение коронавируса прекратится, если 60% людей в мире переболеют.

"А на практике пока еще не заболели 60% населения планеты", - отметил он.

По его словам, в сложившейся ситуации следует делать ставку на лекарства и вакцины, а также на сознательность граждан.

Напомним, ранее врач Борис Бриль заявил, что в море можно заразиться китайским коронавирусом COVID-19, если плотность купающихся высокая.