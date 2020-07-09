Врач объяснил, заразны ли пациенты с легкой формой COVID-19

Многие люди болеют коронавирусом и даже не знают об этом / GettyImages

Приблизительно 78% людей, зараженных коронавирусом, не имеют симптомов болезни по состоянию на день тестирования. Об этом сообщили британские ученые. В свою очередь, инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский объяснил, опасно ли болеть COVID-19 в легкой форме и заразны ли такие пациенты.

В частности, по его словам, коронавирус не представляет страшной опасности, сказал Дубровский в интервью изданию Факты.

"Я работаю в базовой столичной больнице и вижу, что коронавирус не так опасен, как его иногда представляют. Есть множество бессимптомных форм, которые люди переносят легко, даже не зная об этом", – пояснил медик.

Дубровский отметил, что по мнению многих исследователей, человек с легкой формой COVID-19 опасен только при близком контакте.

"Они не заразны. Так считают многие исследователи. Возможно, человек с бессимптомной формой опасен только при близком контакте – пользовании общей посудой, поцелуях. А вообще коронавирус передается воздушно-капельным путем. Поэтому нельзя манипулировать человеческими эмоциями, нагоняя страх, ведь люди боятся неизвестного", – добавил врач.

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Как сообщал Главред, ученые выяснили, что если человек заразился китайским коронавирусом, и болезнь протекает в легкой форме, это не значит, что урон для здоровья будет меньше. Как раз наоборот - легкие случаи протекания коронавирусной болезни могут оказаться более опасными, чем многие думают.

Напомним, по состоянию на четверг, 9 июля, в Украине зафиксированы 51 224 случая заражения китайским коронавирусом.