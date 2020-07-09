УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Врач объяснил, заразны ли пациенты с легкой формой COVID-19

Коронавирус не так страшен, как его "малюют", считает Евгений Дубровский.

9 июля 2020, 09:28
коронавирус маски германия
Многие люди болеют коронавирусом и даже не знают об этом / GettyImages

Приблизительно 78% людей, зараженных коронавирусом, не имеют симптомов болезни по состоянию на день тестирования. Об этом сообщили британские ученые. В свою очередь, инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский объяснил, опасно ли болеть COVID-19 в легкой форме и заразны ли такие пациенты.

В частности, по его словам, коронавирус не представляет страшной опасности, сказал Дубровский в интервью изданию Факты.

"Я работаю в базовой столичной больнице и вижу, что коронавирус не так опасен, как его иногда представляют. Есть множество бессимптомных форм, которые люди переносят легко, даже не зная об этом", – пояснил медик.

Дубровский отметил, что по мнению многих исследователей, человек с легкой формой COVID-19 опасен только при близком контакте.

"Они не заразны. Так считают многие исследователи. Возможно, человек с бессимптомной формой опасен только при близком контакте – пользовании общей посудой, поцелуях. А вообще коронавирус передается воздушно-капельным путем. Поэтому нельзя манипулировать человеческими эмоциями, нагоняя страх, ведь люди боятся неизвестного", – добавил врач.

Читайте такжеВирусолог пояснила, сколько украинцев умрет от Covid-19 и когда ждать иммунитета

Как сообщал Главред, ученые выяснили, что если человек заразился китайским коронавирусом, и болезнь протекает в легкой форме, это не значит, что урон для здоровья будет меньше. Как раз наоборот - легкие случаи протекания коронавирусной болезни могут оказаться более опасными, чем многие думают.

Напомним, по состоянию на четверг, 9 июля, в Украине зафиксированы 51 224 случая заражения китайским коронавирусом.

коронавирус коронавирус новости коронавирус в Украине новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Врач объяснил, заразны ли пациенты с легкой формой COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:33
Травы, которые избавляют от боли: топ-3
09:28
Врач объяснил, заразны ли пациенты с легкой формой COVID-19
09:27
"В Киеве унялся коронавирус": названы самые "зараженные" районы Видео
09:05
"Навязан кровью": Ницой объяснила, почему в Украине русский не должен доминировать
08:51
Коронавирус в Украине 9 июля достиг новой "высоты"
08:42
Лекарство от коронавируса: ученые нашли новые эффективные компоненты
08:36
За Нацбанк началась беспощадная драка мнение
08:30
"Забыл принять таблетки": известный политик разнес слухи о Зеленском и Мендель Видео
07:58
Комаровский рассказал, чем опасна летняя жара для детей
07:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июля: переворот в личной жизни и озарение Видео
07:36
Оккупанты придумали, как обеспечить Крым водой
07:30
Ирина Морозюк устроила стрип-денс и показала грудь Фото
07:16
Илия Куса: Россия может развалиться, однако это не в интересах Украины
07:01
Коронавирус в Украине и мире 9 июля: число зараженных превысило 12 миллионов человек
06:55
Ближайшие 16 лет покой Украине не светит мнение
06:26
Праздник Петра и Павла в 2020 году – традиции и история
06:01
"Не может встать с кровати": астролог рассказал о страшной болезни Януковича
05:32
Врач рассказал, какие болезни мешают лечению коронавируса
05:28
Эксперт назвал главные слабые стороны внешней политики Зеленского
05:02
Мир покоряет мексиканская мужская стрижка Эдгара - фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять