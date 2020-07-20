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Врач рассказал об опасности удушья из-за COVID-19

Коронавирус и чрезвычайно заразен, и коварен.

20 июля 2020, 12:04

Заражение, коронавирус
Течение болезни сложно предсказать / Depositphotos

Коронавирусная инфекция в организме зараженного человека развивается очень быстро. При этом ее течение сложно предсказать. В любой момент у человека может начаться удушье.

Об этом рассказал украинский врач Ярослав Глагола, который работает в "ковидном" отделении Ужгородской центральной городской клинической больницы, передает Новинаря.

"Этот коронавирус и чрезвычайно заразен, и коварен. Над больными буквально трусимся. Потому что заходишь в палату – все хорошо. Ни тяжести, ни одышки. Пациент нормально с тобой разговаривает, шутит. А спустя час – резкое ухудшение состояния в виде удушья. И оно прогрессирует", – рассказал врач.

По его словам, в таком случае необходимо сразу принимать меры – оксимет и капельницы.

"Если этого недостаточно, слава Богу, в каждом отделении есть реанимационная бригада и медсестра. Мы, конечно, не ждем критического ухудшения или коматозного состояния. Сразу переводим (в реанимацию, – ред). В терапевтическом отделении есть шесть реанимационных коек. Раньше этого было достаточно. Сейчас уже нет, потому что возросло количество больных, которых привозят в тяжелом состоянии", – отметил Глагола.

Как сообщал Главред, ранее врач-терапевт Ярослав Глагола заявил, что аппараты искусственной вентиляции легких не являются эффективными при коронавирусе. Их подключают больным в коматозном или передкоматозном состоянии. Опыт показал, что в условиях эпидемии COVID-19 есть потребность в других аппаратах - "оксиметах" или кислородных концентраторах.

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