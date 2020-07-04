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Шокирующая цифра: врач рассказал, сколько на самом деле зараженных COVID-19 в Украине

Эксперт объяснил, что значат цифры в статистике коронавируса.

4 июля 2020, 11:34
Коронавирус
Важно отличать инфицированных коронавирусом и больных / Reuters

В Украине может быть миллион или даже больше людей, которые заразились коронавирусом COVID-19.

Такое мнение озвучил врач-инфекционист Юрий Жигарев в интервью изданию Обозреватель.

Эксперт отметил, что очень важно различать тех, кто просто инфицирован коронавирусом, и тех, кто болеет.

"Если мы говорим "бессимптомная болезнь" – это, фактически, инфицирование. Человек заразился, у него выработался иммунный ответ, но он может не иметь абсолютно никаких симптомов и чувствовать себя вполне нормально. Таких людей, думаю, гораздо больше. Трудно сказать, но не удивлюсь, если их в Украине миллион и даже больше – тех, кто заразились и имеют иммунитет", - сказал Жигарев.

При этом, по его словам, практически все больные нам известны.

"Потому что понятно: если у человека есть симптомы, он так или иначе обращается к врачу и подпадает под эту статистику", - добавил врач.

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Как сообщал Главред, по состоянию на субботу, 4 июля, в Украине зафиксированы 47 677 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +914. Жертвами COVID-19 стали 1 227 человек (+15 за сутки). С начала эпидемии вылечились от коронавируса 21 155 человек (+597 за сутки).

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