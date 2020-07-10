Врач рассказала, можно ли заразиться COVID-19 повторно

Алла Мироненко / УНИАН

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко рассказала, может ли человек, который уже переболел коронавирусом COVID-19, заразиться повторно.

"Мне такие примеры неизвестны. Раз человек выздоровел и победил коронавирус, ему удалось это сделать за счет своего иммунитета", - сказала эксперт во время чата на Главреде.

По ее словам, в основном инфекционными болезнями, если вирус кардинально не меняется, человек болеет только раз в жизни.

"Да, есть и другие вирусы, например, несколько типов аденовирусов, четыре типа парагриппа… При риновирусе, когда общее состояние особо не нарушается, а вот слизистые страдают (заложенность носа, течение из носа и т.д.), вырабатывается местный иммунитет, не столь долговечный", - добавила Мироненко.

Читайте такжеВрач-инфекционист рассказала, чем опасен COVID-19 в УкраинеКак сообщал Главред, ранее ученые дали неутешительный прогноз относительно того, сформируется ли у человечества коллективный иммунитет к китайскому коронавирусу.

По прогнозам ученых, формирование коллективного иммунитета от COVID-19 может быть невозможным, так как даже при сильных вспышках эпидемии антитела остаются у очень малого количества населения.

Напомним, по состоянию на четверг, 9 июля, в Украине были зафиксированы 51 224 случая заражения китайским коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 1 327 человек.