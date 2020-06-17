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Врач рассказала об особенности COVID-19 в Украине

17 июня 2020, 12:05

Коронавирус никуда не делся и остается таким же агрессивным, как и был.

коронавирус
Коронавирус не утихает с приходом лета/ Фото pixabay.com

Многие надеялись, что с началом лета китайский коронавирус, из-за которого в мире объявили пандемию, сбавит обороты. Однако ожидания не оправдались.

Об этом заявила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко в интервью КП в Украине.

По ее словам, после ослабления карантина в Украине число заболевших коронавирусом растет.

"К нам привозят больных с пневмоний средней и тяжелой степени. В день приходится принимать до 50 пациентов по скорой. Не во всех случаях подтверждается COVID-19, но количество инфицированных явно увеличилось", - рассказала Антоненко.

При этом врач отметила важную особенность коронавируса в Украине.

"Если недели три тому назад мы наблюдали пациентов с пневмониями без высокой температуры, то сейчас у больных преимущественно лихорадка - такая, как была в начале эпидемии. Высокая температура до 39 градусов, которая плохо сбивается препаратами, очень сильная слабость", - рассказала медик.

По ее словам, многие уверовали, что с началом лета вирус утратил свою силу.

"Но я не могу это подтвердить. Он никуда не делся, остается таким же агрессивным, как был, и так же легко передается при контактах с инфицированными больными", - предупредила Антоненко.

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Как сообщал Главред, китайский коронавирус Covid-19 по состоянию на утро среды, 17 июня, диагностировали у 33 тысяч 234 человек в Украине. За сутки вирус нашли у 758 человек, выздоровели 415 инфицированных, а скончался 31 пациент. Всего скончались 943 пациента.

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