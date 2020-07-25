Зеленский рассказал, кто будет лечить туристов из Украины, подцепивших COVID-19 в Египте

Зеленский провел разговор с президентом Египта / УНИАН

Египет обеспечит лечение украинских туристов в случае их заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на местных курортах.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Египта Абделем Фаттаха Ас-Сиси, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в Украине и Египте. Украинский президент акцентировал внимание на необходимости соблюдения профилактических и санитарных норм на курортах и обеспечении социальной и медицинской защиты украинцев, отправившихся на отдых. Это касается и предоставления бесплатной медицинской помощи туристам из Украины.Читайте такжеЧехия и Египет: появился обновленный список стран, после которых не нужна самоизоляция

По словам украинского гаранта, Каир поможет украинцам с лечением в случае их заражения китайской коронавирусной инфекцией во время отдыха.

"Знаю, что некоторые украинские авиакомпании с 1 июля возобновили чартерные рейсы в международные аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады, и наши туристы стали первыми иностранными гостями после ослабления карантина… Особенно ценю решение усилить эпидконтроль на курортах и ​​покрывать расходы на лечение наших туристов", - подчеркнул Владимир Зеленский.Читайте такжеКовид-19 прибыл из Египта и Куршевеля: в Запорожье ввели режим чрезвычайной ситуации

Ранее в МИД Украины анонсировали ряд новшеств для украинских туристов в Египте. В частности, Каир принял решение о популяризации украинского языка на туристических курортах.