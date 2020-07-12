"Фома неверующий": американец посетил "коронавирусную вечеринку" и умер

В США скончался посетитель "коронавирусной вечеринки" / Reuters

Коронавирус 2020 вызывает самые разные эмоции у человечества. В то время, как одни четко выполняют все советы медиков, чтобы не заболеть, другие называют COVID-19 выдумкой и обманон. При этом по состоянию на 12 июля в мире официально зарегистрировали 12,7 миллиона случаев заражения. Жертвами коронавируса за сутки стали почти 5 тысяч человек. "Убил" коронавирус и жителя Техаса, который сходил на "коронавирусную вечеринку" и хотел доказать, что все это фейк.

Об этом сообщает газета The New York Post.

По информации, на мероприятие собрались те, кто желал проверить, можно ли заразиться коронавирусом. Так, 30-летний скептик оказался инфицированным COVID-19 и вскоре попал в больницу.

По словам медиков, умирающий мужчина в итоге признал свою ошибку.

"Я был уверен, что коронавирус — это обман", - сказал житель Техаса.

Читайте такжеУченые рассказали, как коронавирус выбирает жертвуНапомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.