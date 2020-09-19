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Коронавирус опять "вцепился" в Германию и вернул апрельский темп

19 сентября 2020, 15:01

За последние суткие жертвами Covid-19 в ФРГ стали 8 человек.

коронавирус
В Германии резко возросло число больных коронавирусом / Reuters

Коронавирус в Германии после небольшого затишья опять активизировался. Число новых случаев заражения в ФРГ достигло 2297 за последние сутки, что равняется показателям, которые фиксировались в конце апреля.

Данные об коронавирусе в Германии на 19 сентября обнародовал Институт Роберта Коха.

По информации, в настоящее время в Германии считаются больными 29 тысяч человек. Всего с конца января в стране было зафиксировано 270 070 случаев заболевания, почти 240 тысяч человек выздоровели. Умерло в целом 9384 человека, в том числе 6 - за последние сутки.

Отметим, пик заболеваемости коронавирусом в Германии пришелся на конец марта - начало апреля, когда в некоторые дни фиксировалось более 6 тысяч случаев в сутки.

Также стало известно, что в понедельник, 21 сентября, пройдет заседание правительства ФРГ, посвященное вопросам пандемии, на котором будут говорить о возможных мерах реагирования на рост заболеваемости.

В то же время в эту субботу, 19 сентября, в Мюнхене должен был открыться пивной праздник Октоберфест. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году его отменили.

Добавим, по состоянию на утро субботы, 19 сентября, в мире зарегистрированы 30 406 190 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами Covid-19 стали 950 520 пациентов.

Коронавирус в мире – о чем говорилось ранее:

  • Новое исследование показало, что коронавирус термостойкий, он самовосстанавливается и очень устойчив в лабораторных тестах. Команда венгерских ученых выявила, что частица вируса выдерживает 100-кратное зондирование наноиглой, что, возможно, делает этот вирус самым физически эластичным из известных.
  • Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса, поэтому граждане должны быть бдительными.
  • Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
  • Инфекционист и стратег Вадим Аристов предупредил, что осенью в Украине будет всплеск эпидемии коронавируса COVID-19, может возрасти не только заболеваемость, но и летальность. Основной фактор, который будет способствовать большей заболеваемости, – не грипп, а то, что люди будут больше времени проводить в помещениях.

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