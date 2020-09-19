Коронавирус опять "вцепился" в Германию и вернул апрельский темп

В Германии резко возросло число больных коронавирусом / Reuters

Коронавирус в Германии после небольшого затишья опять активизировался. Число новых случаев заражения в ФРГ достигло 2297 за последние сутки, что равняется показателям, которые фиксировались в конце апреля.

Данные об коронавирусе в Германии на 19 сентября обнародовал Институт Роберта Коха.

По информации, в настоящее время в Германии считаются больными 29 тысяч человек. Всего с конца января в стране было зафиксировано 270 070 случаев заболевания, почти 240 тысяч человек выздоровели. Умерло в целом 9384 человека, в том числе 6 - за последние сутки.

Отметим, пик заболеваемости коронавирусом в Германии пришелся на конец марта - начало апреля, когда в некоторые дни фиксировалось более 6 тысяч случаев в сутки.

Также стало известно, что в понедельник, 21 сентября, пройдет заседание правительства ФРГ, посвященное вопросам пандемии, на котором будут говорить о возможных мерах реагирования на рост заболеваемости.

В то же время в эту субботу, 19 сентября, в Мюнхене должен был открыться пивной праздник Октоберфест. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году его отменили.

Добавим, по состоянию на утро субботы, 19 сентября, в мире зарегистрированы 30 406 190 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами Covid-19 стали 950 520 пациентов.

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