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Коронавирус отпуск не брал: COVID-показатели в ЕС вернулись к уровню марта

3 сентября 2020, 07:59

Болезнь сейчас больше поражает людей молодого возраста.

коронавирус
Показатели заболеваемости COVID-19 очень отличаются в разных европейских странах / Reuters

В Европе уже пять недель подряд растет средний уровень заболеваемости коронавирусом. В некоторых странах он приблизился к показателям марта, когда наблюдался разгар "первой волны" пандемии.

Об этом заявила Директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости Андреа Аммон, сообщает Укринформ.

"Вирус не засыпал в течение лета и не брал отпуск. На этой неделе уровень новых заболеваний в ЕС, в странах Европейской экономической зоны и в Великобритании составил 46 случаев на 100 тыс. населения. Это при том, что по этому показателю мы уже были на уровне ниже 15 случаев. Следовательно, мы видим рост заболеваемости, который наблюдается уже в течение более 5 недель. Мы почти вернулись к показателям, которые наблюдались в марте", - отметила Аммон.

Показатели заболеваемости COVID-19 очень отличаются в разных европейских странах - от 2 до 176 случаев на 100 тыс. населения. Такая разница в цифрах зависит от многих факторов. В частности, от того, какие категории населения проходят тестирование, и от количества проведенных тестов.

Кроме того, важным показателем является уровень госпитализации. В большинстве европейских стран число госпитализированных значительно не выросло.

Аммон также отметила, что COVID-19 сейчас больше поражает людей молодого возраста, которые легче ее преодолевают и имеют "облегченные" симптомы.

По статистке, только 5 процентов случаев заболевания приходятся на людей младше 18 лет. При этом болезнь у молодых людей и подростков может проходить незамеченной, хотя они при этом могут распространять инфекцию, даже не подозревая об этом.

Директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости также отметила, что важным фактором для сдерживания болезни остается соблюдение необходимой дистанции между людьми и использование защитных масок.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на четверг, 3 сентября, коронавирус во всем мире заразил 26 031 410 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 281 768 человек.

Жертвами болезни стали 863 028 пациентов (+6 013 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 3 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал три главных симптома коронавируса. Речь идет о лихорадке, сухом кашле и затрудненном дыхании.

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