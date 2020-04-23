Какие привычки нужно изменить для победы над коронавирусом - Science

Ученые рассказали, какие привычки нужно изменить в борьбе с коронавирусом / Reuters

Для того, чтобы одержать победу на пандемией китайского коронавируса людям нужно как можно скорее изменить свое поведение и привычки.

Такое мнение высказал социолог из Стэнфордского университета Робб Уиллер (Robb Willer), сообщается на портале журнала Science. Не так давно исследователь собрал коллектив из 40 ведущих ученых и специалистов по поведению (бихевиористов) - для того, чтобы обобщить их полевые исследования и сделать выводы о том, как направлять людей на определенные действия в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Как рассказала психолог из Университетского колледжа Лондона и директор Центра поведенческих изменений Сьюзан Мичи (Susan Michie), в первую очередь нужно бороться с привычкой людей касаться своего лица, поскольку Covid-19 заражает человека через слизистую оболочку носа и дыхательные пути.

По ее мнению, лучше всего, если программы на компьютере или на смартфоне будут постоянно предупреждать хозяев о том, что что касаться лица нельзя. "Надо изменить устойчивые привычки и выработать немного другие", — подытожила Мичи..

Напомним, ранее известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, какая привычка усугубляет течение коронавируса.



