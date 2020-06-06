Большинство столкнется с COVID-19: эксперт дала тревожный прогноз

Необходим коллективный иммунитет к коронавирусу / УНИАН

Коллективный иммунитет на уровне 60% снизит опасность коронавирусной инфекции, заявила эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

Как подчеркнула она в интервью УНИАН, людям в любом случае придется приобрести иммунитет к коронавирусу.

"То есть, большая часть населения должна столкнуться с вирусом и переболеть в легкой или, к сожалению, тяжелой форме. А кто-то вообще этого не заметит", - отметила эксперт.

Она считает, что это даст положительный глобальный эффект, потому что будет выработан коллективный иммунитет.

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"Пока этого не произойдет, инфекция будет вызывать такую парализацию общества и всех наших жизненных процессов", - добавила Сояк.

Напомним, ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о разработке исследования, которое поможет определять реальное количество больных коронавирусом в Украине.

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По его словам, новое исследование позволит отследить определенные территории и определенные группы профессионального риска.