Коронавирус "приехал" в Китай на упаковке с деликатесом из России

Коронавирус обнаружили на упаковке морепродуктов из РФ / pixabay.com

В китайском городе Чанчунь обнаружили коронавирус 2020 на упаковке замороженного кальмара, который импортировали из России.

Упаковку с Covid-19 выявили во время одной из регулярных проверок. Положительный результат на нуклеиновую кислоту коронавируса дал один образец, сообщает National Business Daily of China.

О положительном результате на коронавирус сообщил 18 сентября городской офис ведущей группы по профилактике и контролю эпидемии. 20 сентября наличие вируса подтвердили в Центре по контролю и профилактике заболеваний Чанчуня.

Отмечается, что 10 кг морепродуктов из той же поставки ранее прибыли в город Фуюй. Власти попросили всех жителей, которые могли купить этих кальмаров, пройти тест на коронавирус.

Напомним, ранее ученые из Китая сообщили, что коронавирус 2020 может больше восьми дней "жить" на поверхности свежего охлажденного лосося. Причем его вирулентность зависит от той или иной температуры хранения рыбы.

Как сообщал Главред, в июне в Пекине супермаркеты прекратили продажу лосося после обнаружения коронавирусной инфекции в отделе морепродуктов оптового рынка "Синьфади". Лосось сняли с прилавков ведущих местных торговых сетей, а также иностранных универмагов.