УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус "приехал" в Китай на упаковке с деликатесом из России

21 сентября 2020, 08:42

Власти посоветовали местным жителям пройти тест на Covid-19.

коронавирус
Коронавирус обнаружили на упаковке морепродуктов из РФ / pixabay.com

В китайском городе Чанчунь обнаружили коронавирус 2020 на упаковке замороженного кальмара, который импортировали из России.

Упаковку с Covid-19 выявили во время одной из регулярных проверок. Положительный результат на нуклеиновую кислоту коронавируса дал один образец, сообщает National Business Daily of China.

О положительном результате на коронавирус сообщил 18 сентября городской офис ведущей группы по профилактике и контролю эпидемии. 20 сентября наличие вируса подтвердили в Центре по контролю и профилактике заболеваний Чанчуня.

Отмечается, что 10 кг морепродуктов из той же поставки ранее прибыли в город Фуюй. Власти попросили всех жителей, которые могли купить этих кальмаров, пройти тест на коронавирус.

Напомним, ранее ученые из Китая сообщили, что коронавирус 2020 может больше восьми дней "жить" на поверхности свежего охлажденного лосося. Причем его вирулентность зависит от той или иной температуры хранения рыбы.

Как сообщал Главред, в июне в Пекине супермаркеты прекратили продажу лосося после обнаружения коронавирусной инфекции в отделе морепродуктов оптового рынка "Синьфади". Лосось сняли с прилавков ведущих местных торговых сетей, а также иностранных универмагов.

коронавирус коронавирус новости Новости Китая морепродукты кальмары
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус "приехал" в Китай на упаковке с деликатесом из России». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:39
В США поймали женщину, которая хотела отравить Трампа - СМИ
09:29
Эпидемиолог оценил шансы появления вакцины от Covid-19 в ближайшем будущем Видео
09:04
Номер Навального в томском отеле проинспектировал Роспотребнадзор Видео
09:03
Коронавирус в Украине: за сутки - тысячи новых зараженных и 26 смертей Видео
08:42
Коронавирус "приехал" в Китай на упаковке с деликатесом из России Видео
08:39
Гороскоп для всех на 21 сентября: кого ждет "взлет" к высотам Видео
08:38
США выдвинули России ультиматум мнение
08:30
Маски для лица увеличивают шансы болеть коронавирусом бессимптомно - ученые Видео
08:01
"Закроют всё": почему эксперты предрекают школам тотальный карантин
08:00
В Украине обновили зоны карантина: какие города попали под самые строгие ограничения Видео
07:33
Коронавирус в школах и детсадах: эпидемиолог озвучил главную проблему Видео
07:17
Где в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус
06:59
Кравчук рассказал, как нужно изменить Минские соглашения
06:55
Китайский секрет: что скрывают в Пекине о коронавирусе мнение
06:32
В моду вошли удивительные женские шарфы цвета марсала и изумруда - фото Фото
05:59
По стопам Януковича: в оппозиции Беларуси рассказали, чем закончит Лукашенко Видео
05:27
Красивые поздравления с Рождеством Богородицы – в прозе, стихах и картинках
05:01
"ЛДНР" на позициях ВСУ: Кравчук поставил жесткое условие по Донбассу Видео
04:34
Назван главный прун по знаку Зодиака Видео
03:56
Журналист объяснил, как США помогут Украине вернуть Крым и Донбасс Видео
03:05
В Минздраве рассказали, как бесплатно сдать тест на коронавирус
02:13
Мика Ньютон рассказала о борьбе с раком и назвала первый симптом Видео
01:40
Гороскоп для всех на 22 сентября: продвижение и успех в любых сделках Видео
00:55
Коронавирус бьет в упор: эксперт рассказала, кто рискует стать жертвой COVID-19 Видео
00:30
Танці з зірками 2020 4 выпуск: кто покинул шоу 20 сентября Видео
00:21
В моде густые брови в стиле 80-х: как быстро отрастить брови дома
20 сентября, воскресенье
23:57
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды до конца осени Видео
23:55
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 20 сентября Видео
23:31
Мощный взрыв на пивзаводе в Киеве: всплыла истинная причина
23:07
"Крымчане России не нужны": зачем Путин стягивает войска на полуостров
22:41
Резников поведал о перспективах введения миротворцев на Донбасс
22:12
Коронавирус в Украине "вошел в азарт" – за сутки почти три тысячи больных Видео
21:58
Тихановская дала рецепт прекращения жестоких столкновений силовиков с протестующими Видео
21:39
В горсовете Харькова рассказали, когда Кернес вернется домой Видео
21:25
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
21:14
Ответка "партизан": в Беларуси опубликовали новые данные об "упырях" из МВД Видео
21:07
"Ад на земле": мэр Немирова поведал об ужасах китайского вируса
20:42
Илларионов объяснил вмешательство Запада в дела Беларуси Видео
20:33
В Минфине подсчитали стоимость борьбы с коронавирусом
20:14
Создатель Новичка раскрыл историю разработки отравившего Навального яда Видео
20:03
Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 Видео
19:58
"Нам не страшно": сын Лукашенко откровенно высказался о протестах
19:48
От жара до сильных болей: врач объяснила, почему коронавирус мучает пациентов по-разному Видео
19:32
Антибиотики под запретом: в Украине запустят электронные рецепты
19:00
Столкновения на акциях протеста в Беларуси: стало известно число задержанных Видео
18:58
Мощный пожар на базе отдыха под Одессой: обнаружено обгоревшее тело
18:54
В России рассказали, как Лукашенко отдаст Москве огромный долг Видео
18:07
Лукашенко напуган: активист назвал главный страх президента Беларуси Видео
17:34
Жесткий ультиматум от России по Донбассу: Кравчук назвал причину Видео
17:24
Стрельба и драки с ОМОНом: что происходит на акциях протеста в Беларуси Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять