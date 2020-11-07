Коронавирус привел Киев к порогу красной зоны и немного остепенился: свежая статистика

Коронавирус в Киеве немного остепенился / УНИАН

В пятницу, 6 ноября, коронавирус COVID-19 в Киеве немного остепенился. За сутки вирус нашли у 854 человек, а эта цифра далека от предыдущего суточного антирекорда, который был установлен 5 числа.

Вчера от коронавируса в столице скончались 11 человек, говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

В СНБО добавили, что за сутки стало известно о выздоровлении от коронавируса 1 тысячи 162 пациентов.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на субботу, 7 ноября:

Всего найдено инфицированных – 43 тысячи 229 человек (+854);

Всего выздоровели – 16 тысяч 380 человек (+1 тысяча 162);

Всего скончались – 852 человека (+11).

Коронавирус в Киеве немного остепенился / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua

Напомним, по состоянию на утро 6 ноября в Киеве коронавирус нашли у 42 тысяч 375 пациентов. За сутки вирус диагностирован у 1 тысячи 2 человек – это был новый антирекорд.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Киев оказался на грани красной карантинной зоны.

Справка. В марте из-за COVID-19 была объявлена пандемия. В Украине с 11 марта начался общенациональный карантин.

Позже карантин стал адаптивным – решение судьбы ограничительных мер доверили местным властям. После этого страну поделили на карантинные зоны.

В Украине есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев сначала был в зеленой зоне, потом оказался в желтой, а после этого переместился в оранжевую.