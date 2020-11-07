Коронавирус привел Киев к порогу красной зоны и немного остепенился: свежая статистика

Коронавирус в Киеве 6 ноября нашли у более 850 человек, поделились в СНБО.
В пятницу, 6 ноября, коронавирус COVID-19 в Киеве немного остепенился. За сутки вирус нашли у 854 человек, а эта цифра далека от предыдущего суточного антирекорда, который был установлен 5 числа.
Вчера от коронавируса в столице скончались 11 человек, говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
В СНБО добавили, что за сутки стало известно о выздоровлении от коронавируса 1 тысячи 162 пациентов.
Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на субботу, 7 ноября:
- Всего найдено инфицированных – 43 тысячи 229 человек (+854);
- Всего выздоровели – 16 тысяч 380 человек (+1 тысяча 162);
- Всего скончались – 852 человека (+11).
- Напомним, по состоянию на утро 6 ноября в Киеве коронавирус нашли у 42 тысяч 375 пациентов. За сутки вирус диагностирован у 1 тысячи 2 человек – это был новый антирекорд.
- Заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Киев оказался на грани красной карантинной зоны.
Справка. В марте из-за COVID-19 была объявлена пандемия. В Украине с 11 марта начался общенациональный карантин.
Позже карантин стал адаптивным – решение судьбы ограничительных мер доверили местным властям. После этого страну поделили на карантинные зоны.
В Украине есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев сначала был в зеленой зоне, потом оказался в желтой, а после этого переместился в оранжевую.