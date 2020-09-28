Коронавирус продолжает атаковать Киев: сотни больных и новые жертвы

Covid-19 заразил за сутки еще 328 киевлян.
По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Киеве нашли еще +328 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве подтверждены 22 143 случая Covid-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
Число жертв коронавируса в Киеве достигло 369 (+8 за сутки).
С начала эпидемии в столице выздоровели 6 505 человек (+23 за сутки).
В Киевской области зафиксированы 8 854 случаев Covid-19 (+140 новых случаяза сутки).
С начала эпидемии выздоровели 5 365 человек (+19 за сутки), умерли 173 человека (+1 за сутки).
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Напомним:
- По состоянию на утро 27 сентября в Киеве нашли +323 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве были подтверждены 21 815 случаев Covid-19.
- По состоянию на понедельник, 28 сентября, в Украине зафиксированы 201 305 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 671.
- С 28 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней. Киев перешел в "желтую" зону, а города Тернополь и Бережаны оказались в "красной".
Автор: Анна Багрий