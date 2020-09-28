Коронавирус продолжает атаковать Киев: сотни больных и новые жертвы

Коронавирус в Киеве побороли более 6,5 тыс, человек / Фото pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Киеве нашли еще +328 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве подтверждены 22 143 случая Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 369 (+8 за сутки).

С начала эпидемии в столице выздоровели 6 505 человек (+23 за сутки).

В Киевской области зафиксированы 8 854 случаев Covid-19 (+140 новых случаяза сутки).

С начала эпидемии выздоровели 5 365 человек (+19 за сутки), умерли 173 человека (+1 за сутки).

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Напомним: