Чем лечить коронавирус: МОЗ обнародовало список лекарств

Коронавирус - рекомендации чем лечить от МОЗ / pixabay.com

Коронавирус в Украине смело перешагнул планку в 10 тысяч пациентов. На этом фоне Минздрав запустил сайт с информацией о лекарствах, которые применяются при лечении коронавируса в Украине.

Теперь украинцы могут самостоятельно получить информацию о действии лекарств от коронавируса.

"Нет специфической терапии, которая влияет на вирус, но есть ряд препаратов, которые мы включили в протокол по рекомендации официальных институтов США, Канады, ЕС, Японии, Австралии… Напоминаю, что назначение медпрепаратов является исключительно компетенцией врача", – пояснила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Читайте такжеЧем лечат коронавирус сегодня и почему рекомендации меняют каждый деньЧтобы узнать больше про лечение при COVID-19, нужно перейти по адресу covid19.dec.gov.ua.

Ранее ВОЗ раскритиковала Украину из-за списка препаратов для лечения коронавируса. В организации сомневаются в действенности препарата Плаквенил.