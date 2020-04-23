Чем лечат коронавирус сегодня и почему рекомендации меняют каждый день

Коронавирус оказался совершенно новым испытанием – рекомендации, что делать, меняются едва ли не каждый день. Главред собрал главное по теме в одной статье.
Официально коронарусной заразе чуть больше четырех месяцев – но сколько рекомендаций по ее лечению и профилактике уже успело смениться.
Главредсобрал в одной статье главное о том, чем лечат коронавирус в Украине и в мире сегодня.
Коронавирус – рекомендации по лечению
Изначально легкую форму Ковид-19 не лечили совсем. Но теперь лечат и легкие формы.
Главные лекарства от коронавируса на сегодня – хлорохин и гидроксихлорохин. Последнее – это тот самый плаквенил, о котором мы уже писали в материале Плаквенил – панацея от коронавируса или лекарство суицида.
В последнее время еще говорят про мефлохин. Это тоже противомалярийный препарат (гидроксихлорохином и хлорохином лечат малярию, волчанку и артриты).
Также в состав комплексного лечения иногда входит азитромицин – им лечат пневмонии.
В целом, врачи согласны: лечение коронавируса может и будет меняться по мере того, как изменяются симптомы.
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Коронавирус – симптомы
Основные симптомы Ковид-19:
- высокая температура,
- кашель;
- одышка.
Иногда к ним добавляются насморк или заложенность носа, диарея, отказывает нюх или появляются галлюцинации. Но это редко.
Однако тут появилось важное уточнение. Симптомы коронавируса не наблюдаются у каждого третьего. При этом около 44% больных были инфицированы теми, у кого внешне никаких симптомов коронавируса не было.
Коронавирус – где чаще заражаются
В начале пандемии одним из первых вопросов к человеку, у которого подозревали уханьскую заразу, был: "Ездили ли вы в последнее время в Китай? А в Италию?". Теперь же МОЗ признал: 93% украинцев заразились у себя на родине.
Коронавирус – рекомендации по профилактике
Рекомендации по профилактике заражения Ковид-19 остаются прежними:
- сидеть дома,
- мыть руки,
- носить маски,
- чихать в локоть,
- дезинфицировать всё и вся подряд – при этом нужно использовать специальный дезинфектор или спиртовой раствор не меньше 70%.
И доктор Комаровский, и даже сам президент Владимир Зеленский уже не раз при этом подчеркивали: коронавирус не убивают лимон, чеснок и имбирь. Насчет водки пока до конца неясно, но так как в ней лишь 40 градусов, а не нужные 70% – то уханьскую заразу она одолеет вряд ли.
Коронавирус – рекомендации, что делать украинцам без договоров с семейными врачами
Жители Украины, которые еще не подписал договор с семейными врачами и обнаружили у себя симптомы китайского коронавируса Covid-19, должны сразу обращаться в службу скорой помощи.
Коронавирус – рекомендации беременным с Ковид-19
В МОЗ рекомендовали беременным при появлении симптомов самоизолироваться и проконсультироваться с семейным врачом.
"Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом. Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты", – добавили в ведомстве.