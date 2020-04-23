Чем лечат коронавирус сегодня и почему рекомендации меняют каждый день

Коронавирус - рекомендации постоянно меняются - чем лечат коронавирус сегодня / pixabay.com

Официально коронарусной заразе чуть больше четырех месяцев – но сколько рекомендаций по ее лечению и профилактике уже успело смениться.

Главредсобрал в одной статье главное о том, чем лечат коронавирус в Украине и в мире сегодня.

Коронавирус – рекомендации по лечению

Изначально легкую форму Ковид-19 не лечили совсем. Но теперь лечат и легкие формы.

Главные лекарства от коронавируса на сегодня – хлорохин и гидроксихлорохин. Последнее – это тот самый плаквенил, о котором мы уже писали в материале Плаквенил – панацея от коронавируса или лекарство суицида.

В последнее время еще говорят про мефлохин. Это тоже противомалярийный препарат (гидроксихлорохином и хлорохином лечат малярию, волчанку и артриты).

Также в состав комплексного лечения иногда входит азитромицин – им лечат пневмонии.

В целом, врачи согласны: лечение коронавируса может и будет меняться по мере того, как изменяются симптомы.

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Коронавирус – симптомы

Основные симптомы Ковид-19:

высокая температура,

кашель;

одышка.

Иногда к ним добавляются насморк или заложенность носа, диарея, отказывает нюх или появляются галлюцинации. Но это редко.

Однако тут появилось важное уточнение. Симптомы коронавируса не наблюдаются у каждого третьего. При этом около 44% больных были инфицированы теми, у кого внешне никаких симптомов коронавируса не было.

Коронавирус – где чаще заражаются

В начале пандемии одним из первых вопросов к человеку, у которого подозревали уханьскую заразу, был: "Ездили ли вы в последнее время в Китай? А в Италию?". Теперь же МОЗ признал: 93% украинцев заразились у себя на родине.

Коронавирус – рекомендации по профилактике

Рекомендации по профилактике заражения Ковид-19 остаются прежними:

сидеть дома,

мыть руки,

носить маски,

чихать в локоть,

дезинфицировать всё и вся подряд – при этом нужно использовать специальный дезинфектор или спиртовой раствор не меньше 70%.

И доктор Комаровский, и даже сам президент Владимир Зеленский уже не раз при этом подчеркивали: коронавирус не убивают лимон, чеснок и имбирь. Насчет водки пока до конца неясно, но так как в ней лишь 40 градусов, а не нужные 70% – то уханьскую заразу она одолеет вряд ли.

Коронавирус – рекомендации, что делать украинцам без договоров с семейными врачами

Жители Украины, которые еще не подписал договор с семейными врачами и обнаружили у себя симптомы китайского коронавируса Covid-19, должны сразу обращаться в службу скорой помощи.

Коронавирус – рекомендации беременным с Ковид-19

В МОЗ рекомендовали беременным при появлении симптомов самоизолироваться и проконсультироваться с семейным врачом.

"Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом. Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты", – добавили в ведомстве.