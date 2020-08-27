Коронавирус с новой силой "атакует" Киев: названы самые "зараженные" районы

За последние 24 часа заболели еще 220 жителей столицы / УНИАН

Количество больных коронавирусом в Киеве снова увеличивается. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у +220 человек.

По состоянию на 27 августа в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

За последние 24 часа четверо больных умерли. В общем, коронавирус унес жизни 178 киевлян.

За минувшие сутки заболели:

109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;

101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет;

5 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15.

Заболели в том числе и 10 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35, в Деснянском – 30, в Подольском районе - 27 случаев.

"Впервые у нас такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко.

Выздоровели за сутки 68 человек. В общем, коронавирус преодолели 3975 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве 27 августа - карта / t.me/vitaliy_klitschko

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Как сообщал Главред, по состоянию на четверг, 27 августа, в Украине зафиксированы 112 059 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 26 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1974. Жертвами COVID-19 стали 2 403 человека (+49 за сутки). С начала эпидемии вылечились от коронавируса 54 217 человек (+763 за сутки).