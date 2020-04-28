Мэр Львова самоизолировался с подозрением на Covid-19

Садовый сдал тест на Covid-19 / УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый пожаловался на повышенную температуру и по совету медиков сдал анализ на коронавирус, после чего сразу самоизолировался.

Как сообщается на сайте местного горсовета, в минувшие выходные у чиновника была "немного повышенная температура".

Позже чиновник заверил, что чувствует себя уже хорошо и недомогание было временным, однако медики настаивали на анализах и самоизоляции.

Позже стали известны результаты тестирования – они оказались отрицательными. Врачи посоветовали ему несколько дней находиться по месту жительства.

"Я лично прошел всю процедуру, увидел, как это работает. Если есть какие-то подозрения, всем советую — лучше обратиться к семейному врачу, а не ждать, что однажды пройдет", — написал Садовый.

Как ранее сообщалось, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что совсем скоро страна может достичь пика эпидемии COVID-19. Однако украинцы смогут это предотвратить, если будут соблюдать правила противоэпидемиологических ограничений.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу в пятницу, 1 мая.