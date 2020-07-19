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Россия пыталась украсть данные о вакцине от коронавируса – глава МИД Великобритании

Британский министр иностранных дел подчеркнул, что Россию привлекут к ответственности за такие действия.

19 июля 2020, 16:05

Доминик Рааб
Доминик Рааб заявил, что РФ пыталась украсть данные о вакцине / Reuters

Коронавирус в мире убил более 600 тысяч человек. Все с нетерпением ждут вакцину, которая должна спасти человечество от коварной болезни. Многие страны включились в гонку по созданию вакцины. В то же время не все страны ведут честную борьбу. В частности, Великобритания уверена в том, что российские спецслужбы пытались получать прибыль от исследований и разработок по поиску лекарств от COVID-19. В Министерстве иностранных дел страны уверены, что кибератаки на лаборатории осуществляла Россия.

Об этом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал в эфире Sky News в воскресенье, 19 июля.

По словам Рааба, кибершпионы, пытающиеся украсть информацию о вирусных вакцинах, были задействованы на самых высоких уровнях Кремля. Но Москва отрицает иск.

Глава МИД Великобритании подчеркнул, что Россию привлекут к ответственности за такие действия.

"В то время, когда мир объединяется, чтобы попытаться решить проблему COVID-19, и особенно пытается найти глобальное решение для вакцины, это возмутительно и достойно осуждения, что российское правительство участвует в этой деятельности", - заявил министр.

Читайте такжеКоронавирус "сбежал" из лаборатории: Госдеп рассекретил депешу о происхождении COVID-19Напомним, ранее власти Великобритании заявили, что Россия пыталась украсть данные о разработках, которые связаны с проблемой коронавируса.

Как передает Daily Mail, виноваты опять хакеры. Они якобы нацелились на ученых, а также на врачей в университетах страны, которые изучают коронавирус.

Также их интересует создание вакцины от COVID-19. При этом еще ни одна из хакерских атак не увенчалась успехом.

Вакцина коронавирус Доминик Рааб МИД Великобритании хакерская атака коронавирус новости
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