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Четыре страны ЕС заказали 400 миллионов доз вакцин от коронавируса

14 июня 2020, 14:38

Речь идет о закупке вакцины AZD1222, разработанной в Оксфордском университете, которая в настоящее время проходит испытания.

Коронавирус
Четыре страны ЕС заказали 400 миллионов доз вакцин от коронавируса / Reuters

Коронавирус в мире выявили у 7 миллионов 807 тысяч человек по состоянию на 14 июня. Жертвами злой болезни стали 430 тысяч человек. Все с нетерпением ждут вакцину. Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали соглашение о закупке 400 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает Welt.

По данным министерства здравоохранения Германии, разработка вакцины может быть завершена к концу года.

Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca. Дозы вакцины будут разделены в соответствии с численностью населения.

Речь идет о закупке вакцины AZD1222, разработанной в Оксфордском университете, которая в настоящее время проходит испытания.

"Быстрые, скоординированные действия группы государств-членов создают дополнительную ценность для всех граждан ЕС в этом кризисе. Вместе с Комиссией мы хотим стать еще быстрее и вести больше переговоров в будущем", - сказал немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан на своей странице в Твиттере.

Кроме того, отмечается, что вакцины будут приобретать по себестоимости, но точная цена не разглашается из-за переговорной позиции альянса.

Читайте такжеРоссия пыталась украсть у Великобритании данные о вакцине от коронавируса - СМИНапомним, ранее сообщалось, китайские власти намерены сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования, заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

Чжиган подчеркнул, что как только вакцину будет готова - КНР исполнит обязательства, озвученные председателем республики Си Цзиньпином о том, что она станет доступна всему миру.

Он уточнил, что сейчас китайские ученые разрабатывают пять видов вакцин, некоторые из них уже проходят испытания.

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