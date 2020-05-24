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Ограничения останутся: что ждет украинцев после полной отмены карантина

24 мая 2020, 14:30

Ежедневно фиксируется до 550 случаев заболевания коронавирусом.

Скорая помощь, коронавирус
Ежедневно фиксируется до 550 случаев заболевания COVID-19 / УНИАН

В Украине отсутствует резкое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения, ежедневно фиксируется от 350 до 550 случаев заболевания коронавирусом.

"К сожалению, сейчас в стране нет резкого снижения заболеваемости (фиксируется от 350 до 550 случаев заболевания каждый день), поэтому министерство подчеркивает, что не может гарантировать исчезновение средств индивидуальной защиты из повседневной жизни и снятие всех ограничений даже на 5-м этапе и после 5-го этапа смягчения карантина", - подчеркнули в Минздраве.

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В то же время обращается внимание на то, работникам старше 60 лет следует оставаться на самоизоляции, так как 70% летальных случаев приходится именно на эту возрастную группу.

Напомним, в Украине зарегистрировано 20 986 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала

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