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Коронавирус в Украине 5 июня: Covid-19 близок к новому антирекорду

5 июня 2020, 08:23

За сутки из-за Covid-19 скончались 15 человек, сообщили в Минздраве.

В Украине снова нашли более 500 больных вирусом – Коронавирус сегодня
В Украине снова нашли более 500 больных коронавирусом / Reuters

В Украине по состоянию на утро пятницы, 5 июня, китайский коронавирус Covid-19 приблизился к психологической отметке в 26 тысяч человек.

За сутки вирус нашли у 553 человек, и общее количество инфицированных теперь составляет 25 тысяч 964 человека, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, из-за Covid-19 4 июня скончались 15 заболевших, а выздоровели 330.

Коронавирус в Украине – статистика на 5 июня:

  • Всего заболели 25 тысяч 964 человека (+553);
  • Всего выздоровели 11 тысяч 372 человека (+330);
  • Всего умерли 762 человека (+15).

Напомним, по состоянию на утро 4 июня в Украине коронавирус поставил новый антирекорд – за сутки его нашли у 588 человек, и общее количество заболевших составило 25 тысяч 411 человек. Общее количество жертв Covid-19 составляло 747 человек, а выздоровевших – 11 тысяч 42 человека.

коронавирус в Украине Минздрав
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