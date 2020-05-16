Под угрозой - миллионы детей: коронавирус готовит новый удар

Сбой в сфере охраны здоровья грозит скачком детской смертности / Facebook/ moz.ukr

Общественная школа Блумберга имени Джона Хопкинса сообщила о новой опасности, которую несет пандемия коронавируса.

К резкому скачку детской смертности может привести переориентация многих медицинских учреждений на борьбу с COVID-19.

Эксперты уже подсчитали, что глобальный сбой в сфере охраны здоровья матери и ребенка грозит резким скачком детской смертности в ближайшие полгода до 6 тысяч человек в сутки.

Ученые не исключают, что уже через полгода может погибнуть 1,2 миллиона детей в возрасте до пяти лет, а при наиболее оптимистичном сценарии, услуги здравоохранения сократится на 15%, в то же время детская смертность возрастет почти на 10%, а материнская на 8,3%, пишет The Guardian.

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Страны, с наибольшим прогнозным числом жертв при наихудшем сценарии:

Бангладеш;

Бразилия;

Эфиопия;

Индия;

Индонезия;

Пакистан;

Уганда.

Напомним, ранее уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый заявил о том, что в Украине существует опасность резкого скачка заболеваемости коронавирусом по примеру Италии.