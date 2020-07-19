Даже легкий коронавирус "съедает" здоровье - ученые

Даже легкий коронавирус убивает здоровье / pixabay.com

Коронавирус 2020 в последнее время активизировался, и ежедневно в мире заражаются не менее 150 тысяч человек. По состоянию на 19 июля зафиксировано 14 миллионов случаев заражения. Жертвами опасной болезни COVID-19 стали 600 тысяч человек. При этом одни люди болеют почти незаметно, а других буквально вырывают из лап смерти в реанимации. Но даже после легких форм коронавирусной инфекции нередко остаются долгосрочные осложнения, вплоть до пожизненной инвалидности, — в том числе у молодых и здоровых людей.

Об этом сообщили израильские аналитики Национального информационного центра по коронавирусу собрали в своем 35-страничном докладе, пишет Israelіnfo.

Эксперты подчеркивают, что коронавирус угрожает не только пожилым людям, но и молодым — если не смертью, то потерей здоровья на длительный срок, а то и на всю жизнь.

По словам аналитиков, COVID-19 дает долгосрочные осложнения намного чаще, чем обычный сезонный грипп, далеко не только у пожилых и больных людей, и спектр этих осложнений весьма широк — от многомесячной хронической усталости, головных болей, ослабления концентрации, нарушения краткосрочной памяти, болей в суставах, непроходящего месяцами кашля — вплоть до внезапных смертей от инфарктов и инсультов у молодых людей, вызванных повышением свертываемости крови после перенесенного COVID-19.

Повышенное тромбообразование после коронавирусной инфекции встречается настолько часто, что некоторые врачи рекомендуют назначать препараты для разжижения крови всем пациентам на первый месяц после выписки из коронавирусных отделений. Но вирус нарушает функционирование и многих других систем организма — осложнением COVID-19 может стать кардиомиопатия, диабет, поражения почек и печени, неврологические и даже психиатрические нарушения вплоть до острых психозов, клинически неотличимых от шизофрении.

По наблюдениям врачей американского госпиталя Mount Sinai, одним из самых распространенных осложнений после COVID-19 является хроническая одышка, связанная с патологическими изменениями в легких и/или сердце, — через два месяца после выздоровления она сохранялись у 43% пациентов. Более половины продолжали жаловаться на слабость и постоянную усталость, почти четверть — на боли в суставах. Результаты наблюдения за 143 выписанными из госпиталя пациентами показали, что спустя два месяца после выписки 87% из них все еще не чувствовали себя здоровыми.

Исследование, проведенное в иерусалимской больнице "Шаарей Цедек", также показало, что спустя два месяца после выписки 50% пациентов жалуются на общую слабость и одышку.

Читайте такжеКонец ада: бывший эксперт ВОЗ рассказал, когда пандемия коронавируса реально завершитсяНапомним, ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что есть категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом. По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

"При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм", – объяснил специалист. Другая категория – люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Также коронавирус не цепляется к тем, кто обладает в целом сильным организмом.