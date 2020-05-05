Ученый дал неожиданный совет, как побороть COVID-19

Иммунизация населения должна сопровождаться уничтожением вируса / УНИАН

Для борьбы с коронавирусом можно применять иммуномодулятор Диуцифон, заявил известный ученый Леонид Ринк, который создал боевое отравляющее вещество Новичок.

Он уверен в том, что иммунизация населения должна сопровождаться обязательным уничтожением вируса внутри организма человека.

"Рано или поздно (но лучше, конечно, рано) вакцину от коронавируса найдут. Но все равно пройдет время. Потом вирус мутирует и нужна будет новая вакцина. Наше предложение – это дополнение к поиску вакцины. Мы назвали этот алгоритм "нападение, а не защита". Иммунизация – первый этап. Второй этап этого алгоритма – ликвидация старых и новых вирусов внутри организма", – подчеркнул ученый в интервью vz.ru.

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Напомним, в Украине зарегистрирован 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19. Всего выздоровели 1 тыс. 619 человек, летальных случаев - 303.