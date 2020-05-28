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Украину накроет новая волна COVID-19: эксперт дала тревожный прогноз

28 мая 2020, 06:42

Эпидемический потенциал коронавируса не снизился, говорит Татьяна Чумаченко.

коронавирус,Украина
Эпидемический потенциал коронавируса не снизился / УНИАН

В Украине уже зарегистрировано более 21 тысячи случаев заболевания COVID-19. При этом растет и печальная статистка: с начала пандемии умерли 658 человек.

По словам заведующей кафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяны Чумаченко, украинцам стоит готовиться ко второй волне коронавируса.

По ее мнению, ослабление карантина создает риск, что люди перестанут соблюдать социальную дистанцию, образуются скученности населения, что чревато новой вспышкой COVID-19.

Читайте такжеСтало известно, почему врачи заражаются COVID-19Она обратила внимание на то, что на сегодня эпидемический потенциал вируса не снизился, а тревогу вселят тот факт, что в Украине практически все население чувствительное к вирусу, за исключением лишь тех, которые переболели.

"Вероятность того, что встреча зараженного и чувствительного состоится, высока. Это зависит от социальной дистанции, скученности населения, от того, какие меры будет проводить правительство. Эпидемический потенциал вируса на сегодняшний день не снизился, вирус нашел в человеке хозяина для своего существования. Он очень хорошо себя чувствует, и ожидать, что вирулентность снизится, не требуется. Вирулентность будет расти, а значит, заболевание не пойдет", – сказала она в эфире канала Украина 24.

В то же время эксперт выделила еще одну потенциально опасную причину возникновения новой пандемии коронавируса.

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Она напомнила, что подобная ситуация зависит от других стран, которые открыли курортный сезон, это означает, что высока вероятность встречи с новыми источниками инфекции и завоз ее в страну.

Напомним, ранее в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний дали прогноз по поводу возможности новой волны коронавируса.

Медики убеждены, что новой пандемии уже не избежать, а вопрос остается лишь в том, когда и насколько большой или даже катастрофической она будет.

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