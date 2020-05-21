Украину накроет вторая волна COVID-19: эксперт назвал сроки

Украине грозит новая волна COVID-19 / GettyImages

Известный врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Василий Курпита рассказал о вероятности второй волны коронавируса в Украине.

По его мнению, появление второй волны коронавируса в Китае свидетельствует о том, что вторая волна COVID-19 возможна и в Украине.

Как подчеркнул эксперт в эфире ObozTV, ее появления можно ожидать уже осенью 2020 года.

"Нам важно подготовиться. Прежде всего, это касается изменения поведения и сознательного отношения каждого из нас к определенным условиям, которые ставит современная эпидемиологическая ситуация", – сказал врач.

В то же время Курпита назвал ключевые рекомендации, при соблюдении которых можно будет избежать второй волны коронавируса в Украине.

В частности, для предприятий он порекомендовал обеспечить каждому работнику изолированное рабочее место, а также индивидуальные средства защиты.

Читайте такжеВирусологи отказались от обязательной вакцинации от COVID-19: названа причина

"Старайтесь меньше находиться в многолюдных местах. Если все-таки приходится находиться в переполненном помещении, сократите время пребывания там и используйте средства индивидуальной защиты – маски. Не забывайте про мытье рук. О нем почему-то все забыли, но это очень актуальное средство для того чтобы защитить себя", – добавил он.

Напомним, ранее уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый заявил о том, что в Украине существует опасность резкого скачка заболеваемости коронавирусом по примеру Италии.