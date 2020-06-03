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Коронавирус отступает: эксперт рассказал о неожиданном открытии

3 июня 2020, 02:23

COVID-19 стал менее вредным, подчеркнул биолог Константин Чумаков.

Коронавирус
Коронавирус стал менее вредным / Фото pixabay.com

В мире уже выявлены 6 млн 270 тысяч человек, инфицированы новым коронавирусом.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), общее количество умерших от COVID-19 в мире составляет 375 тыс. 632 человека. При этом Выздоровели 2 млн 697 тысяч человек.

Как рассказал американский биолог Константин Чумаков, который занимается разработкой вакцин, коронавирус стал менее вредным, поскольку когда значительная часть населения переболела, возник популяционный иммунитет и ему стало сложно распространяться.

В комментарии Obozrevatel он уточнил, что все человеческие вирусы сначала возникали в животном резервуаре, а потом перешли на человека.

Он обратил внимание на то, что если у него нет иммунитета – возбудитель распространяется легко и быстро, до определенного момента.

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"Тот же SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, тоже не слишком вреден. Смертность среди инфицированных – менее чем 1%, хотя официальные данные свидетельствуют о 2-5%. В общем, в мире огромное количество вирусов – это они хозяева на этой земле, а не мы", – добавил Чумаков.

Напомним, ранее украинский ученый Игорь Бровченко оценил вероятность новой волны коронавируса в Украине.

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