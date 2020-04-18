Вентиляция легких бесполезна: стало известно о неожиданной опасности коронавируса

У больных COVID-19 наблюдается снижение концентрации гемоглобина / Reuters

Во время тяжелой формы коронавируса под удар попадает гемоглобин в эритроцитах, что делает невозможным транспортировку кислорода к клеткам.

В таких случаях искусственная вентиляция легких является бесполезной, рассказали ученые из Университета Вероны, пишет Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

Исследователи утверждают, что уровень гемоглобина зачастую значительно снижен у пациентов с более тяжелой формой заболевания по сравнению с теми, у кого она протекала легче или бессимптомно.

В исследовании утверждается, что прогрессирующее снижение концентрации гемоглобина может отражать прогрессирование клинического ухудшения, а средневзвешенная разница между тяжелыми и легкими больными составила -7,1 г / л.

В опубликованных материалах подчеркивается, что новые данные могут изменить клинические рекомендации для лечения больных коронавирусом. Возможно, вместо искусственной вентиляции целесообразнее применять трансфузию (например, переливание крови или эритроцитов), чтобы предотвратить развитие тяжелого состояния и смерть.

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Во время исследования ученые проанализировали данные 1210 пациентов с COVID-19, в 224 из которых болезнь протекала тяжело.

Напомним, ранее вирусолог Альбина Мельник рассказала об особенностях воздействия коронавируса на организм человека.