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Расслабляться нельзя: эпидемиолог предупредила о риске повторного заражения COVID-19

6 июня 2020, 14:55

Коронавирус способен мутировать, подчеркнула Екатерина Сояк.

Медицинская маска
Коронавирус способен мутировать, подчеркнула эксперт / УНИАН

Коронавирус COVID-19 является инфекцией, к которой нет длительного иммунитета, заявила эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

Как рассказала она в интервью УНИАН, люди, которые перенесли заболевание вирусом, на определенном этапе способны сохранять иммунитет к инфекции.

"Действительно, были одиночные публикации о случаях повторного инфицирования. Но также были на них опровержения. И параллельно, были публикации, что в случаях якобы повторного заражения речь шла о недолеченных кейсах. То есть, люди, у которых фиксировали вирус заново, были не долечены. В целом, это не те случаи, которые можно принимать за стандарт", - подчеркнула эксперт.

Вместе с тем она посоветовала придерживаться санитарных рекомендаций, ведь вопрос длительности иммунитета после заболевания пока не изучен.

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"Считается, что все-таки этот вирус способен мутировать. Это можно сравнить с гриппом, от которого у нас нет пожизненного иммунитета, и каждый год можем заболеть заново тем или иным штаммом. В любом случае, я бы не сказала, что можно полностью расслабиться. Хотя какой-то определенный период времени иммунитет у человека, конечно, будет. Но речь идет о промежутках времени в месяц-два", - добавила Сояк.

Напомним, ранее Сояк заявила о том, что коллективный иммунитет на уровне 60% снизит опасность коронавирусной инфекции.

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