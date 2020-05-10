Лекарство от изжоги снижает риск смерти от коронавируса - ученые

Лекарство от изжоги снижает риск смерти от коронавируса / pixabay.com

Коронавирус сегодня изучают ученые и медики всего мира – все усилия направлены на то, чтобы найти слабое место опасного вируса и побороть его.

По состоянию на 10 мая в мире выявили 4 101 772 случая заражения китайским коронавирусом. Одни люди болеют легкой формой коронавируса, других Covid-19 поражает сильно, и они попадают в реанимацию.

Как сообщает CNN со ссылкой на исследование, те пациенты, которые принимали обычное лекарство от изжоги во время госпитализации из-за коронавируса, имели более чем в два раза больше шансов выжить после заражения инфекцией.

В то же время ученые подчеркнули, что пока неясно, стало ли пациентам лучше из-за фамотидина, или это было просто совпадение.

"Основываясь на том, что мы узнали в этом исследовании, это обнадеживает... Эта связь действительно очень убедительна", - говорит доктор Джозеф Конильяро.

Фамотидин представлен на рынке уже почти сорок лет и является активным ингредиентом популярного безрецептурного средства для лечения изжоги.

Среди 1536 пациентов в исследовании, которые не принимали Фамотидин, 332, или 22%, либо умерли, либо были интубированы и помещены на ИВЛ. Из 84 пациентов, принимавших фамотидин, 8, или 10%, умерли или были переведены на искусственную вентиляцию легких.

"По сравнению с остальными пациентами, те, кто получал Фамотидин, имели более чем в 2 раза меньший риск смерти или интубации", - указано в исследовании.

Читайте такжеАтакует вирус и может его убить: в Израиле нашли лекарство от коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, что на начальной стадии симптомы коронавируса похожи на симптоматику острых респираторных заболеваний. Однако есть один симптом, который не имеет отношения к коронавирусу. Речь идет о боле в горле, пишет издание BGR.

Оказывается, боль в горле крайне редко проявляется при заболевании коронавирусом.

Исследователи из организации UC San Diego Health узнали, что у большинства опрошенных пациентов с коронавирусом не наблюдалось ангины.