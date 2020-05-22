Популярный препарат назвали опасным при лечении COVID-19

Вирус провоцирует развитие тромбоза легочных артерий / Facebook/ moz.ukr

Изучив данные умерших пациентов при коронавирусе, чей средний возраст был больше 80 лет, австрийские ученые пришли к неожиданному выводу.

Оказывается, что тромбоз вен является одним из наиболее опасных осложнений при COVID-19. При этом наличие тромбоза вен указало на проблему применения антикоагулянтов, пишет издание Annals of Internal Medicine.

В исследовании напоминается, что ранее медики использовали один из этих препаратов – гепарин – для борьбы с COVID-19, однако наблюдения показали, что он опасен для больных.

"Вирус провоцирует развитие тромбоза легочных артерий и поражение других органов. При массивной инфекционной атаке коронавируса мы встречаемся не только с поражением легких, но и с рядом тяжелейших расстройств, таких как тромбоз легочных артерий, почечная недостаточность, снижение функций печени, поджелудочной железы", – утверждают авторы исследования.

Читайте такжеУкраину накроет вторая волна COVID-19: эксперт назвал срокиПри этом подчеркивается, что осложнения нередко проявляются у пациентов, которые перенесли сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, ученые выявили серьезные нарушения функционирования лимфатической системы и желез внутренней секреции.

"Коронавирус нового типа массированно действует на весь организм человека, все его системы. Но пока еще не до конца известно, насколько долговременны подобные поражения и как поведут себя пораженные органы в дальнейшем, если организм удастся вылечить от коронавирусной инфекции", – добавили специалисты.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что в Украине протоколы лечения больных коронавирусом были изменены в соответствии с мировой практикой.

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По его словам, принято решение о том, что в Украине при лечении коронавируса теперь будут использовать препарат Гепарин.

Обратим внимание, что еще в 2018 году решением Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками на территории страны было запрещено реализовывать, применять и хранить препарат Гепарин.