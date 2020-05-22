УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Популярный препарат назвали опасным при лечении COVID-19

22 мая 2020, 05:30

Вирус провоцирует развитие тромбоза легочных артерий и поражение других органов.

Коронавирус, пробирка
Вирус провоцирует развитие тромбоза легочных артерий / Facebook/ moz.ukr

Изучив данные умерших пациентов при коронавирусе, чей средний возраст был больше 80 лет, австрийские ученые пришли к неожиданному выводу.

Оказывается, что тромбоз вен является одним из наиболее опасных осложнений при COVID-19. При этом наличие тромбоза вен указало на проблему применения антикоагулянтов, пишет издание Annals of Internal Medicine.

В исследовании напоминается, что ранее медики использовали один из этих препаратов – гепарин – для борьбы с COVID-19, однако наблюдения показали, что он опасен для больных.

"Вирус провоцирует развитие тромбоза легочных артерий и поражение других органов. При массивной инфекционной атаке коронавируса мы встречаемся не только с поражением легких, но и с рядом тяжелейших расстройств, таких как тромбоз легочных артерий, почечная недостаточность, снижение функций печени, поджелудочной железы", – утверждают авторы исследования.

Читайте такжеУкраину накроет вторая волна COVID-19: эксперт назвал срокиПри этом подчеркивается, что осложнения нередко проявляются у пациентов, которые перенесли сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, ученые выявили серьезные нарушения функционирования лимфатической системы и желез внутренней секреции.

"Коронавирус нового типа массированно действует на весь организм человека, все его системы. Но пока еще не до конца известно, насколько долговременны подобные поражения и как поведут себя пораженные органы в дальнейшем, если организм удастся вылечить от коронавирусной инфекции", – добавили специалисты.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что в Украине протоколы лечения больных коронавирусом были изменены в соответствии с мировой практикой.

Читайте такжеВирусологи отказались от обязательной вакцинации от COVID-19: названа причина

По его словам, принято решение о том, что в Украине при лечении коронавируса теперь будут использовать препарат Гепарин.

Обратим внимание, что еще в 2018 году решением Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками на территории страны было запрещено реализовывать, применять и хранить препарат Гепарин.

коронавирус новости коронавирус в Украине Гепарин
Сейчас вы просматриваете новость «Популярный препарат назвали опасным при лечении COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:29
Эксперт назвал настоящую цель "пленок Деркача"
05:56
Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака: кому нельзя начинать новые дела
05:30
Популярный препарат назвали опасным при лечении COVID-19
04:57
Поздравления с Днем святого Николая – открытки и тексты красивые Видео
04:31
Медики рассказали о новом и качественном методе "прокачки" мозга
04:02
"Сосок торчит, был секс": Миша Романова засветила грудь
03:22
Смягчение карантина: врач рассказала, как уберечься от COVID-19 в детсаду
02:19
Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня
01:36
Ученые нашли способ предотвращать распространенный вид рака
00:52
Уволенным по закону о люстрации чиновникам заплатят компенсацию: названа сумма
00:48
Как повлияют "пленки Деркача" на отношения Украины и США: эксперт дал прогноз
00:19
День святого Николая 2020: какой сегодня праздник 22 мая, приметы Видео
00:04
В Сеть выложили фото с полевых испытаний новейшего оружия ВСУ
21 мая, четверг
23:18
"Отомстим и забудем": Гордон пригрозил радикалам в ответ на митинг под своим офисом
22:40
Передается ли Covid-19 через бассейн: неожиданный ответ ученых
22:31
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 21 мая
22:23
"Почему не в армии": в Харькове "ветеран АТО" избил лауреата премии "Гордость страны"
21:55
Как похудеть в ногах: чемпионка назвала лучшие упражнения Видео
21:54
Борьба с коронавирусом: ученые спрогнозировали, когда эпидемия пойдет на спад
21:41
Месть Москве: Трамп принял важное решение по Договору об открытом небе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять