Фатальная ошибка: известный ученый разгромил карантинные ограничения

Нет научного подтверждения эффективности карантина / Фото pixabay.com

Введенные многими странами карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19 имели негативные последствия, заявил нобелевский лауреат по химии, биофизик, профессор Стэнфордского университета Майкл Левитт.

Он подчеркнул, что карантин способствовал увеличению числа летальных случаев и колоссальному социальному ущербу. Он отметил, что нет научного обоснования и подтверждения того, что карантин будет эффективен в борьбе с коронавирусом.

Ученый обратил внимание на то, что во время самоизоляции у людей обострились проблемы с другими заболеваниями, так как люди не получали достаточную медицинскую помощь.

В мире в разы возросло количество смертей, которые случились из-за ограничений в передвижении. Речь идёт о домашнем насилии, а также о несвоевременно оказанной медицинской помощи не связанной с COVID-19, с массовой истерией и паникой населения, цитирует Левитта The Telegraph.

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Он напомнил, что в США режим самоизоляции не смог уменьшить смертность в стране. При этом в Германии и Дании, где режим самоизоляции начали ослаблять, показатели смертности в разы ниже.

Основываясь на своих наблюдениях он пришел к выводу о том, что самоизоляция в мире стала пустой тратой времени и ошибочным шагом.

Напомним, ранее украинский врач Евгений Дубровский дал мрачный прогноз насчет пандемии COVID-19.