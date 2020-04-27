УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус умрет не скоро: в США назвали реалистичный срок появления вакцины

27 апреля 2020, 09:24

Билл Гейтс заявил, что наладить промышленное производство вакцины от коронавируса Ковид-19 можно через год, и это оптимистический сценарий.

коронавирус
Названы сроки появления вакцины от Ковида / Reuters

Коронавирус сегодня терроризирует 185 стран мира, в которых заболели около 3 миллионов человек.

207 000 смертей – это кровавая дань, которую собрал китайский коронавирус за 4 месяца – с тех пор, как он начал разлетаться по миру с китайского города Ухань.

Вся надежда на вакцину – ее появления ждут с нетерпением, особенно после заявления ВОЗ о том, что переболевшие коронавирусом не обретают иммунитет к болезни, по крайней мере, это еще не доказано.

Но вакцина против коронавируса 2020 появится не скоро. Один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что наладить промышленное производство вакцины от коронавируса Ковид-19 возможно не раньше, чем через год.

По его словам, это самый оптимистический сценарий, а реалистичный срок – два года.

"Очень сложно ужать временные рамки. В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. Но нам может это и не удастся, возможно, потребуется не менее двух лет", – сказал Гейтс в эфире CNN, отвечая на вопрос, возможен ли скорый прорыв в совместных или раздельных попытках стран мира разработать и наладить выпуск вакцины.

При этом он предложил выбрать "самые многообещающие из сотни разработок", найти средства и налаживать их производство параллельно.

Миллиардер подчеркнул, что в этом случае никак нельзя обойтись без трехфазовой процедуры апробирования и сертификации будущего препарата.

Читайте такжеВакцины не ждите: в ВОЗ шокировали мрачным прогнозом по коронавирусуНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против COVID-19 занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.

коронавирус новости коронавирус Билл Гейтс новости США Вакцина
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус умрет не скоро: в США назвали реалистичный срок появления вакцины». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:09
Открывают салоны красоты и рынки: в Европе начали ослаблять карантин из-за Ковида
09:50
Гороскоп на май 2020 года: какие дела нельзя начинать
09:24
Коронавирус умрет не скоро: в США назвали реалистичный срок появления вакцины Видео
09:19
Коронавирус не сдается: в Украине число больных перевалило за психологическую отметку Видео
08:45
"Царьки из КГГА начудили": главные подробности задержания Слончака Фото Видео
08:43
Почему Путин на самом деле сбежал в кусты мнение
08:31
Куда пропал Ким Чен Ын: появились подробности состояния лидера Северной Кореи Видео
07:56
Новое "лицо" коронавируса: в США дополнили список симптомов Ковида Видео
07:50
Гороскоп на 27 апреля: открытие дара и смертельная опасность Видео
07:20
Коронавирус в Украине и мире – сколько жертв и зараженных на 27 апреля Видео
06:52
Почему Саакашвили и почему именно сейчас мнение
06:33
Кто такой Роман Сасанчин - победитель Голос країни 10 сезон Фото Видео
06:30
Самые модные длинные платья на лето 2020 - фото Фото
06:03
Останутся без легких: астролог сделал страшный прогноз о коронавирусе в России
05:42
"Путин все вытоптал": раскрыт интересный факт о политическом поле России Видео
05:15
Инфекционист ошарашил заявлением о пике коронавируса в Украине
04:51
Ученые выяснили, в каком возрасте женщинам сильно хочется секcа
04:26
Маникюр весна 2020 новинки – коралловый маникюр и паутинка на ногтях - фото Фото
03:47
Какой тест на коронавирус самый точный: врач дала ответ
03:04
Мечты об иммунитете к коронавирусу: ученые сделали важное открытие Видео
02:21
Порнозвезда побаловала поклонников упругим телом на откровенных фото Фото
02:10
Новое исследование: бокал вина равен часу в тренажерном зале
01:38
Коронавирус скажет "спасибо": почему нельзя пить чай на карантине Видео
01:05
Голос країни 2020 финал - Роман Сасанчин победил в 10 сезоне Видео
00:55
"Кидалово на крупную сумму": названы бедолаги мая
00:19
27 апреля – какой сегодня праздник: День Мартына и День короля Видео
26 апреля, воскресенье
23:51
Эксперт пояснил опасность использования смартфонов во время пандемии Covid-19 Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 26 апреля Видео
23:30
Голос країни 2020 смотреть онлайн финал 26-04-2020 Видео
23:23
Коронавирус у животных: в Нидерландах эпидемия на фермах с норками Видео
22:58
В Киеве на Красную горку пытались прорваться на кладбище, вопреки карантину Видео
22:45
Модные короткие стрижки для круглого лица 2020 - фото Фото
22:04
"Мы здесь будем жить": Лукашенко хочет восстанавливать Чернобыльскую зону Видео
21:58
Стоило ли вводить карантин в Украине: врач ошарашил ответом
21:49
Голос країни 2020 - как голосовать в финале 26-04-2020 Видео
21:28
Кабмин пообещал доплаты за больных коронавирусом: кому и сколько
21:22
Кардинальные языковые изменения в школах: что ждет учеников в сентябре
20:45
В Минздраве заговорили о досрочном смягчении карантина - главное условие
20:37
Вспышка Covid-19 в Мариуполе: медики заразились во время операции от бессимптомного пациента Видео
20:25
Маникюр весна 2020 новинки: бабочки на ногтях и маникюр фуксия - фото Фото
20:04
Потеряли вождя: после слухов о кончине Ким Чен Ына людей накрыла паника
19:50
Под Чернобылем вновь вспыхнули четыре мощных очага пожара Видео
19:28
"Было очень плохо": герой поведал о первом дне после ужасной аварии на ЧАЭС
19:13
Священники, студенты, монахи: в Киево-Печерской лавре все заразились коронавирусом Видео
18:54
"Все только начинается": ВОЗ бьет тревогу из-за пандемии в Африке
18:29
Погода кардинально изменится: детальный прогноз на неделю
18:13
760 кг взрывчатки в каждом заряде: комиссия заявила о подрыве арсенала в Балаклее
17:35
Американские спецслужбы нашли поезд Ким Чен Ына Фото Видео
17:30
Чернобыль 5 серия - где смотреть онлайн с украинским переводом Видео
17:07
"Один удар и три жертвы": на Запорожье произошло ужасное ДТП
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять