Коронавирус умрет не скоро: в США назвали реалистичный срок появления вакцины

Названы сроки появления вакцины от Ковида / Reuters

Коронавирус сегодня терроризирует 185 стран мира, в которых заболели около 3 миллионов человек.

207 000 смертей – это кровавая дань, которую собрал китайский коронавирус за 4 месяца – с тех пор, как он начал разлетаться по миру с китайского города Ухань.

Вся надежда на вакцину – ее появления ждут с нетерпением, особенно после заявления ВОЗ о том, что переболевшие коронавирусом не обретают иммунитет к болезни, по крайней мере, это еще не доказано.

Но вакцина против коронавируса 2020 появится не скоро. Один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что наладить промышленное производство вакцины от коронавируса Ковид-19 возможно не раньше, чем через год.

По его словам, это самый оптимистический сценарий, а реалистичный срок – два года.

"Очень сложно ужать временные рамки. В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. Но нам может это и не удастся, возможно, потребуется не менее двух лет", – сказал Гейтс в эфире CNN, отвечая на вопрос, возможен ли скорый прорыв в совместных или раздельных попытках стран мира разработать и наладить выпуск вакцины.

При этом он предложил выбрать "самые многообещающие из сотни разработок", найти средства и налаживать их производство параллельно.

Миллиардер подчеркнул, что в этом случае никак нельзя обойтись без трехфазовой процедуры апробирования и сертификации будущего препарата.

Читайте такжеВакцины не ждите: в ВОЗ шокировали мрачным прогнозом по коронавирусуНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против COVID-19 занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.