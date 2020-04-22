УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

ИВЛ не спасет: опубликованы устрашающие результаты вскрытия жертв Ковид-19

22 апреля 2020, 16:46

Ученые узнали, почему искусственная вентиляция легких помогает далеко не всем заболевшим.

коронавирус
Ученые опубликовали данные вскрытия жертв коронавируса / pixabay.com

Коронавирус сегодня оказался самым большим испытанием для медицины всего мира. За четыре месяца опасная болезнь под названием Ковид-19 забрала жизни 179 000 человек.

Человечество в ужасе наблюдает за тем, с какой скоростью китайский коронавирус захватывает территории – число случаев заражения по состоянию на 22 апреля составляет 2 580 000.

Вначале врачи говорили о том, что коронавирус 2020 убивает людей пожилого возраста с определенными хроническими заболеваниями.

Когда начали умирать люди помоложе, мировая наука опять оказалась в тупике и начала искать ответы на вопросы "Кого убивает коронавирус и почему?"

Ученые из Германии и Швейцарии рассказали о первых детальных результатах вскрытия пациентов, которые умерли от коронавирусной инфекции.

Оказалось, что все умершие страдали от сопутствующих заболеваний.

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung обнародовало результаты отчета ученых из Университетского госпиталя Базеля. По информации, медики вскрыли тела 20 пациентов, которые скончались от вызванных коронавирусом осложнений.

По словам руководителя патологоанатомического отделения, профессора Александра Цанкова, у всех обследованных была гипертония, большинство страдало от сильно выраженного ожирения, более чем две трети имели ранее поврежденные коронарные сосуды, треть – диабет. Среди умерших преобладали мужчины.

Медики обнаружили, что у большинства скончавшихся была нарушена микроциркуляция в легких, иными словами, кислородный обмен в организме перестал функционировать. Это означает, что можно давать пациенту сколько угодно кислорода, но он просто перестает транспортироваться дальше, отметил Цанков. По его словам, таким образом стало понятно, почему искусственная вентиляция легких помогает далеко не всем заболевшим.

Кроме того, судмедэксперт Клаус Пюшель из Университетской клиники Гамбурга сообщил о вскрытии тел 65 пациентов с диагнозом COVID-19 в период с 22 марта по 11 апреля.

Согласно отчету, большая часть умерших страдала от повышенного кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом 46 людей перенесли заболевания легких, у 28-ми были обнаружены повреждения других органов, например, почек и печени, 16 человек страдали деменцией, а у других был рак или диабет.

Читайте такжеВ ВОЗ напугали человечество прогнозом по коронавирусуНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.

коронавирус коронавирус новости китайский коронавирус исследования новости Германии
Сейчас вы просматриваете новость «ИВЛ не спасет: опубликованы устрашающие результаты вскрытия жертв Ковид-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:10
Ветер Любви 13 серия смотреть онлайн 22-04-2020
17:09
23 апреля – какой праздник: с Днем психолога и Днем книги Видео
16:52
Вдыхать полной грудью: в Гидрометцентре разрешили киевлянам открывать окна для проветривания
16:48
Назван необычный способ передачи коронавируса Видео
16:47
Новую методологию дорожных закупок блокирует замминистра Панаиотиди - СМИ
16:46
ИВЛ не спасет: опубликованы устрашающие результаты вскрытия жертв Ковид-19 Видео
16:44
Дешевую электроэнергию "Энергоатома" власти заменили на дорогую от Ахметова - СМИ
16:34
Волшебный звездопад Лириды 2020: когда и где наблюдать пик Видео
16:23
ВандаВижн - дата выхода, актеры, сюжет и трейлер Видео
16:03
"Дали автобус - почему не запаковали": в Ивано-Франковске потребовал вывезти из города ромов
15:53
В моду из 1950-х пришла женская короткая стрижка итальянка - фото Фото
15:50
Потерявшие из-за карантина работу получат пособие: назван размер Видео
15:22
Stay At Home - Леся Никитюк и PZF записали песню Видео
15:11
Fortnite наконец-то доступен для загрузки в Google Play Store
14:55
"Тихо в бункере плачет Петя": Саакашвили согласился работать в Кабмине
14:46
Новые модели iPhone от Apple отложили из-за коронавируса
14:22
В ВОЗ напугали человечество прогнозом по коронавирусу Видео
14:15
Гречка, сахар, марля – какие цены в Украине взяли под контроль: список Видео
13:58
"Токсичный персонаж": политолог оценил идею о назначении Саакашвили в Кабмин Шмыгаля
13:49
Ветер Любви 12 серия смотреть онлайн 21-04-2020 Видео
13:34
"16 тысяч семье хватит": Шмыгаль рассказал, как украинцам выживать на карантине
13:30
Ветер Любви 11 серия смотреть онлайн 21-04-2020 Видео
13:25
Карантин в Украине продлили – но дата оптимистичная Видео
13:23
"Это не шутка и не дурной сон": Саакашвили станет министром в Кабмине Шмыгаля
13:15
Украинцы согреются и намокнут: синоптик пообещала погодные перемены Видео
13:05
На самом деле проблема не в Зеленском мнение
12:53
Антисептик для дома собственными руками: инструкция Ревизора Панковой Видео
12:20
В Эстонии пообещали вернуть Украине Крым в учебниках Видео
12:18
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 22 апреля
12:14
Поздравления с Днем секретаря 2020 – картинки, гифки и тексты
12:08
Шмыгаль рассказал, какие напасти ждут Украину без помощи от МВФ
12:02
Юбилейный День Земли в 2020 году – зачем и как празднуем
11:36
Мандалорец 3 сезон - началась работа над продолжением сериала
11:35
Коронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19 Видео
11:33
"Забывчивая" женщина позаражала коронавирусом врачей на Львовщине: опубликовано видео Видео
11:32
Результат на табло: почему антикоррупционные органы нужно разогнать мнение
10:57
Когда в Киеве откроют метро: Шмыгаль дал неутешительный прогноз
10:57
Скуби-ду 2020 выходит онлайн: когда смотреть фильм Видео
10:52
"Терпеть эту хреновню": вспененный яростью Соловьев выгнал украинского эксперта Видео
10:43
Предвестник злой болезни: врачи обнаружили новый симптом коронавируса Видео
10:22
Шмыгаль поведал,сколько украинцев бедствуют без денег из-за карантина
10:18
Когда закончится карантин в Украине: в Кабмине назвали "желанный рубеж"
10:02
Главное достижение Зеленского мнение
09:58
Украинцам придется пережить два пика коронавируса - врач Видео
09:28
Коронавирус в Украине 22 апреля: заболевших стало больше еще почти на полтысячи человек
09:11
"Лучше любых сладостей": с чем пить чай Видео
09:06
Коронавирус добьет США зимой Видео
08:55
Чем опасна пандемия коронавируса: в ООН предупредили о страшных последствиях
08:45
Комаровский объяснил, чего не должно быть в еде младенцев
08:38
Ответит ли Китай за коронавирусный ад мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять