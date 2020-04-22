ИВЛ не спасет: опубликованы устрашающие результаты вскрытия жертв Ковид-19

Ученые опубликовали данные вскрытия жертв коронавируса / pixabay.com

Коронавирус сегодня оказался самым большим испытанием для медицины всего мира. За четыре месяца опасная болезнь под названием Ковид-19 забрала жизни 179 000 человек.

Человечество в ужасе наблюдает за тем, с какой скоростью китайский коронавирус захватывает территории – число случаев заражения по состоянию на 22 апреля составляет 2 580 000.

Вначале врачи говорили о том, что коронавирус 2020 убивает людей пожилого возраста с определенными хроническими заболеваниями.

Когда начали умирать люди помоложе, мировая наука опять оказалась в тупике и начала искать ответы на вопросы "Кого убивает коронавирус и почему?"

Ученые из Германии и Швейцарии рассказали о первых детальных результатах вскрытия пациентов, которые умерли от коронавирусной инфекции.

Оказалось, что все умершие страдали от сопутствующих заболеваний.

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung обнародовало результаты отчета ученых из Университетского госпиталя Базеля. По информации, медики вскрыли тела 20 пациентов, которые скончались от вызванных коронавирусом осложнений.

По словам руководителя патологоанатомического отделения, профессора Александра Цанкова, у всех обследованных была гипертония, большинство страдало от сильно выраженного ожирения, более чем две трети имели ранее поврежденные коронарные сосуды, треть – диабет. Среди умерших преобладали мужчины.

Медики обнаружили, что у большинства скончавшихся была нарушена микроциркуляция в легких, иными словами, кислородный обмен в организме перестал функционировать. Это означает, что можно давать пациенту сколько угодно кислорода, но он просто перестает транспортироваться дальше, отметил Цанков. По его словам, таким образом стало понятно, почему искусственная вентиляция легких помогает далеко не всем заболевшим.

Кроме того, судмедэксперт Клаус Пюшель из Университетской клиники Гамбурга сообщил о вскрытии тел 65 пациентов с диагнозом COVID-19 в период с 22 марта по 11 апреля.

Согласно отчету, большая часть умерших страдала от повышенного кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом 46 людей перенесли заболевания легких, у 28-ми были обнаружены повреждения других органов, например, почек и печени, 16 человек страдали деменцией, а у других был рак или диабет.

Читайте такжеВ ВОЗ напугали человечество прогнозом по коронавирусуНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.