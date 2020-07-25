Два метра не спасут: коронавирус в воздухе летает на большие расстояния - ученые

Ученые заявили, что коронависул в воздухе летает на 8 метров / GettyImages

Коронавирус 2020 убил в мире более 638 тысяч человек по состоянию на 25 июля. Ученые всего мира пытаются найти слабое место COVID-19 и понять, почему он стал таким заразным. В последнее время в мире практически ежедневно фиксируют 200 тысяч новы случаев заражения. В Германии ученые установили, что Covid-19 может распространяться на расстояние более 8 метров.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Центр по изучению инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI).

Ученые изучили вспышку коронавируса в мае 2020 года на самом большом мясоперерабатывающем комплексе Германии Toennies в Реда-Виденбрюк.

Стало известно, что на мясокомбинате коронавирус от одного сотрудника передался нескольким людям в радиусе более восьми метров. Всего на мясокомбинате заболели 1500 человек. Распространение коронавирусной инфекции происходило главным образом в отделе крупного рогатого скота, где происходит циркуляция и охлаждение воздуха до 10 градусов Цельсия.

"Наши результаты указывают на то, что условия работы, к которым относятся низкая температура, слабая подача свежего воздуха и постоянная перекачка воздуха через кондиционер в зале, а также напряженный физический труд, способствовали передаче коронавируса на большие расстояния, — сообщил профессор Адам Грундхофф, руководитель исследовательской группы HPI. — В этих условиях расстояния от 1,5 до 3 метров, очевидно, недостаточно для предотвращения инфицирования".

Результаты отчета показывают, что ни один завод в мире не был построен для такого кризиса.

По словам Мелани Бринкман, руководителя исследовательской группы HZI, сейчас возникает важный вопрос: при каких условиях возможна передача вируса на большие расстояния в других сферах жизни?Напомним, ранее американские и корейские ученые пришли к выводу, что морские водоросли способны блокировать COVID-19 лучше, чем препарат "Ремдесивир". Об этом сообщает Nature.

В ходе эксперимента исследователи проверили противовирусную активность органических веществ, извлеченных из морских водорослей - трех вариантов гепарина и двух видов фукоиданов.

Ученые обнаружили, что в клетках экстракт из морских водорослей по антивирусному действию значительно превзошел "Ремдесивир". При этом они отметили, что главную роль при ингибировании инфекции выполнял гепарин – разжижитель крови.