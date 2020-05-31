"Это ошибка": Ляшко сделал неожиданное заявление о пандемии COVID-19

Количество больных не превышает 1% населения / Facebook/ moz.ukr

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что Украина должна формировать коллективный иммунитет к коронавирусу искусственным путем — путем вакцинации.

"Чтобы был коллективный иммунитет, нужно, чтобы 95% людей переболели. У нас же идет стратегия сдерживания. Мы сейчас должны найти баланс, чтобы работала нормально система здравоохранения и параллельно чтобы могла восстанавливаться экономика. Одно без другого не сработает. Сегодня мы держим ситуацию под контролем. Количество больных не превышает 1%, поэтому мы не можем говорить о том, что будем формировать коллективный иммунитет", — сказал он в эфире канала Украина 24.

По его словам, в большинстве стран мира естественное формирование коллективного иммунитета считают ошибочным подходом.

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"Формирование коллективного иммунитета посредством переноса болезни — это подход средневековья, от него отказались все, даже Швеция, которая сначала собиралась идти таким путем, но потом признала, что он ошибочен. Но такая практика в прошлом. О коллективном иммунитете будем говорить, когда появится вакцина", — сказал он.

Напомним, ранее украинский врач Евгений Дубровский дал мрачный прогноз насчет пандемии COVID-19.